Neudietendorf. Vorhandene Technik ist stark veraltet und nicht mehr auf aktuellem Stand. Reparaturen und die Beschaffung von Ersatzteilen nicht mehr möglich.

Den Kauf einer neuen Sirenenanlage für das Dach des Feuerwehrgebäudes in Kornhochheim und den Neubau einer Sirenenanlage für den Turm am Feuerwehrgebäude in Neudietendorf beschloss der Gemeinderat von Nesse-Apfelstädt jüngst. Den Zuschlag bekam eine Firma mit einer Niederlassung in Ostthüringen für rund 34.000 Euro.

Nur ein Angebot von drei Anbietern

Die beschränkte Ausschreibung für Lieferung und Montage richtete sich an drei Fachunternehmen. Ein Angebot ist eingegangen, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Das Angebot sei marktüblich und könne als wirtschaftlich beurteilt werden, heißt es weiter. Darüber hinaus müssen zwei Datenfunkgeräte für rund 1400 Euro erworben werden, damit eine digitale Ansteuerung der Sirenen möglich ist.

Wie es weiter heißt, seien die vorhandenen Sirenenanlagen stark veraltet und entsprechen nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik. Der Hersteller der Sirenenanlage sei bereits seit mehr als 20 Jahren nicht mehr am Markt, sodass Reparaturen und insbesondere die Beschaffung von Ersatzteilen nicht mehr möglich sind. Der weitere Betrieb der Anlage wird von der Gemeinde als kritisch eingestuft.

Die neuen Sirenen würden sich entgegen der Vorgängermodelle über das Digitalfunknetz ansteuern lassen und können nicht nur Warn- und Entwarntöne, sondern auch Sprachdurchsagen übertragen. Die Geräte würden wie ihre Vorgänger an den bisherigen Standorten wieder auf Dächern installiert. Da diese Positionen als optimal ausgemacht wurden. Deshalb könne man auf Testläufe an Kränen verzichten, wie es in Ortsteilen der Nachbargemeinde Drei Gleichen geschah. Dort wurden neue Anlagen auf Masten in der Nähe der Gerätehäuser gesetzt.

Für den Neubau der beiden Sirenen-Anlagen in Nesse-Apfelstädt habe die Gemeindeverwaltung Fördermittel beim Landesverwaltungsamt beantragt und in Höhe von rund 25.000 Euro bewilligt bekommen. Weiterhin seien vom Landratsamt Gotha 2000 Euro bewilligt worden.

So sehen die neuen, digital ansteuerbaren Sirenen aus, wie sie zum Beispiel in Seebergen montiert sind. © Archiv | Claudia Klinger

Zur Verbesserung des Sirenennetzes im Freistaat hat das Thüringer Innenministerium nach eigenen Angaben ein Förderprogramm zur Umrüstung von elektronischen Sirenen und Motorsirenen aufgelegt. Für die Förderung stünden Mittel in Höhe von bis zu 1,8 Millionen Euro zur Verfügung.

Das Sirenennetz soll zukünftig durch die zentralen Leitstellen mit spezifischen Warntönen zur Warnung und Entwarnung der Bevölkerung angesteuert werden können. Mit dieser Verfahrensweise werde die Grundlage für eine Verbesserung der Warninfrastruktur in Thüringen gelegt.

Fast 400.000 Euro sind im Vorjahr in die Feuerwehren von Nesse-Apfelstädt geflossen. Das sagte Ortsbrandmeister Steffen Köllmer jüngst zur Jahreshauptversammlung. Das Geld habe man für die Ausrüstung oder die Unterhaltung eingesetzt. Darüber hinaus bekam die Neudietendorfer Feuerwehr einen neuen Rüstwagen und Gamstädt einen Gerätewagen.