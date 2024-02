Gotha. Der Tierpark Gotha hat ein Programm für die Winterferien vorbereitet. An welchen Terminen Kinder Spannendes erleben können.

Um die Winterferien zu einem schönen Erlebnis für klein und groß zu machen, bietet der Tierpark Gotha am Kleinen Seeberg ein spannendes Winterprogramm an. Das Kinder-Ferienprogramm wird vom 10. bis 18. Februar stattfinden und faszinierende Führungen sowohl wie aufregende Aktivitäten beinhalten.

Das Ferienprogramm beinhaltet eine Tierparkführung mit Zootierpflegerin Lena am 10. und 11. sowie am 17. und 18. Februar. Am 12. Februar stattet Fachtierärztin Angelika Wimmer dem Tierpark einen Besuch ab. Den darauffolgenden Mittwoch, dem 14. Februar, führt Zootierpflegerin Anett zum Thema Raubtiere durch den Tierpark und erklärt den kleinen Entdeckern alles zu dieser Tiergruppe. Am 16. Februar nimmt Zootierpfleger Marc die Besucher mit eine Tierparkführung zum Thema Vögel und Reptilien.

Termine im Tierpark Gotha:

• Samstag, 10. Februar – Tierparkführung mit Zootierpflegerin Lena

• Sonntag, 11. Februar - Tierparkführung mit Zootierpflegerin Lena

• Montag, 12. Februar - auf Visite mit Fachtierärztin Angelika Wimmer

• Mittwoch, 14. Februar – Tierparkführung zum Thema Raubtiere mit Zootierpflegerin Anett

• Freitag, 16. Februar – Tierparkführung zum Thema Vögel und Reptilien mit Zootierpfleger Marc

• Samstag, 17. Februar - Tierparkführung mit Zootierpflegerin Lena

• Sonntag, 18. Februar - Tierparkführung mit Zootierpflegerin Lena

Die informativen Erkundungstouren starten jeweils um 11.00 Uhr, Treffpunkt ist am Kassenshop. Der Eintritt zum Tierpark kostet für Erwachsene acht Euro und für Kinder fünf Euro. Der Tierpark Gotha am Töpfleber Weg hat während der Winterzeit täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Etwas zu Essen gibt es für die kleinen und großen Entdecker ebenfalls. Denn auch das Tierpark-Café hat während der Ferien von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Hier kann man seine Energie wiederherstellen um dann mit dem erlebnisreichen Tag im Tierpark fortzufahren.

„Die Winterferien im Tierpark Gotha stehen ganz im Zeichen des Abenteuers und der Neugier“, so Angelika Wimmer, zoologische Leiterin des Tierparks. Alle Kinder sind herzlich zu dem Ferienprogramm eingeladen um dort Spaß und Freude an der bunten Welt des Tierparks zu erleben.

Weitere Informationen zum Tierpark finden sie unter www.tierpark-gotha.de

