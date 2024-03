Gotha. Eine Straße in Gotha ist nur noch stadtauswärts befahrbar. Und eine Vollsperrung in der Innenstadt verschiebt sich.

Die Schlaglöcher in der Kindleber Straße werden ausgebessert. Für Autofahrer bedeutet das jedoch auch, dass sie sich auf eine halbseitige Sperrung einstellen müssen. Wie die Stadtverwaltung Gotha mitteilte, wird die Straße im ersten Abschnitt ab Am Kindleber Feld bis zum Ortsausgang in Richtung Friemar zur Einbahnstraße. Die Sanierungsarbeiten sind von Montag, dem 18. März, bis Freitag, dem 22. März, geplant.

Im zweiten Abschnitt ist der Bereich zwischen Am Kindleber Feld und Fliegerstraße betroffen. Dort laufen die Ausbesserungen von Montag, dem 25. März, bis zum Donnerstag, dem 28. März. Der Stadtverwaltung Gotha zufolge ist die Einbahnstraßenregelung nötig, um die zügige Umsetzung zu gewährleisten. Der stadteinwärts fließende Verkehr werde ab Kindleben über Bufleben, Ballstädt, Westhausen und Warza nach Gotha umgeleitet.

Sperrung in der Innenstadt von Gotha verschiebt sich

Zudem teilte die Stadt Gotha mit, dass sich die bereits angekündigte Sperrung der Siebleber Straße verschiebe. Der Baubeginn ist nun am Montag, dem 11. März, geplant. Als Grund für die Verschiebung wurden bautechnologische Gründe genannt. Eigentlich sollten die Arbeiten bereits am Mittwoch beginnen. Das geplante Datum für die Fertigstellung ist der 12. April.

Die Ausfahrt Ekhofplatz und verlängerte Siebleber Straße wird für den Zeitraum vollständig gesperrt. Die Zufahrt in die Schwabhäuser Straße werde nicht mehr möglich sein. Diese wird zur Ausfahrt auf die Friedrichsstraße umfunktioniert. Der Verkehr aus Richtung Siebleber Straße wird also über die Schwabhäuser Straße auf die Friedrichsstraße umgeleitet. Von Süden kommend rollt der Verkehr über die Gotthardstraße, Kastanienallee, Mohrenberg in die Mönchelsstraße. Autofahrer von Norden kommend müssen diesen Weg über die Mönchelsstraße einschlagen. Während der Bauzeit besteht Schienenersatzverkehr.

