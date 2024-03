Landkreis Gotha. Eine Stadt im Kreis Gotha stellt sich gegen Windräder im Thüringer Wald. Eine besondere Veranstaltungsreihe geht an den Start.

Kreistag in der Arnoldischule

Der Gothaer Kreistag kommt am Mittwoch, dem 20. März, wieder zusammen. Die Sitzung des Gremiums findet in der Aula des Arnoldi-Gymnasiums statt. Der öffentliche Teil beginnt um 18 Uhr. Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten sind Besucher angehalten, rechtzeitig zu erscheinen.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Siedlungskonzept Erfurter Kreuz, der Beitritt des Landkreises zum Verein Welterberegion Wartburg Hainich sowie der Ausbau des Radwegenetzes. Die AfD fragt danach, wie es um eine Bezahlkarte für Geflüchtete im Landkreis steht. Die Grünen wollen wissen, wie Amphibien während ihrer Wanderungen zusätzlich geschützt werden können. Und die Fraktion der CDU und der FDP regt Änderungen im Nahverkehrsplan an, weil insbesondere durch weitere Gemeindefusionen neue Bedarfe im Landkreis nicht abgebildet würden. red

Stadtrat stellt sich gegen neue Windräder im Thüringer Wald

Dass neue Windräder entstehen könnten, treibt Menschen im gesamten Landkreis Gotha um. Nun hat sich auch die Stadt Ohrdruf gegen die Windvorranggebiete im Thüringer Wald positioniert. Der Stadtrat sei sich fraktionsübergreifend einig geworden und werde sich gegen die geplanten Gebiete aussprechen, die im Wald in Richtung Wegscheide bei Crawinkel und Frankenhain und bei Georgenthal geplant seien, so Ohrdrufs Bürgermeister Stefan Schambach (SPD).

Schambach kritisiert, dass die Region mit dem Borkenkäfer bereits eine Katastrophe habe. Man wolle dem Wald nicht noch weitere Belastungen und Eingriffe zumuten. In dem neuen Teilplan Windenergie sei eine Korrektur notwendig, so Schambach. red

Erste inklusive Disco in Waltershausen

Eine inklusive Disco findet zum ersten Mal in Waltershausen statt. Zu dem Tanzabend im Freizeitzentrum Gleisdreieck am Samstag, dem 22. März, lädt das Diakoniewerk des Landkreises Gotha von 18 bis 24 Uhr. Wie Mara Kreißler vom Familienunterstützenden Dienst des Bodelschwingh-Hof Mechterstädt mitteilte, richte sich die Disco an Menschen mit und ohne Behinderung. Die Veranstaltung habe zum Ziel, Menschen mit Behinderung mehr Inklusion und Teilhabe zu ermöglichen.

„Wir hoffen, dass die inklusive Disco dazu beiträgt, Vorurteile abzubauen und die Akzeptanz für Vielfalt in unserer Gesellschaft zu fördern“, sagte Kreißler. Der Eintritt kostet acht Euro. Mit inbegriffen ist ein Gratisgetränk. red

Führungen durch Gothas Vergangenheit

In den Osterferien bietet sich wieder eine Möglichkeit, die Geschichte Gothas näher kennenzulernen. Die Familienstadtführungen tauchen ein in die Vergangenheit der Innenstadt und der Kasematten. Das teilte die Kultourstadt Gotha mit.

Die Führungen durch den Stadtkern finden am Samstag, den 30. März, und am Ostermontag, den 1. April, statt. Start ist jeweils um 14 Uhr am Schellenbrunnen. Die Erlebnisrundgänge durch die Kasematten beginnen am Montag, dem 25. März, um 11, 13 sowie 14 Uhr. Am Ostersonntag, den 31. März, starten die Führungen um 11 und 13 Uhr. Treffpunkt ist der Eingang der Kasematten am Elsa-Brändström-Weg. Die Touren kosten jeweils acht Euro, für Kinder nur vier Euro. red

