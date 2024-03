Landkreis Gotha. Bei einem Unfall auf der B247 kollidieren drei Autos. Ein Transporterfahrer richtet 20.000 Euro Schaden an einem Haus in Gotha an.

Ein 34-Jähriger hat an einem Haus in Gotha Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro verursacht. Der Fahrer eines Mercedes-Transporters wollte am Dienstagmorgen eine Grundstückseinfahrt in der Waltershäuser Straße passieren. Da der Transporter zu hoch war, rangierte der Mann.

Dabei habe er die Glasfassade des Gebäudes beschädigt, teilte die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden werde auf rund 20.000 Euro geschätzt. Personen sind den Angaben nach nicht zu Schaden gekommen.

Langfinger klauen ganzes Rollgerüst in Tüttleben

Ein oder mehrere Unbekannte haben ein Rollgerüst von einer Baustelle in Tüttleben gestohlen. Die Baustelle befindet sich laut Polizeiangaben im Bereich eines Radweges. Von dort entwendeten der oder die Diebe unter anderem ein Rollgerüst. Das Beutegut wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei grenzt den Tatzeitraum zwischen Samstag den 16. März, 14 Uhr, und Montag, den 19. März, 7 Uhr, ein. Zeugen werden gebeten, sich unter 03621 781124 mit der Bezugsnummer 0071917/2024 zu melden.

Verkehrsunfall mit drei Autos auf der B247 in Gotha

Drei Fahrzeuge sind am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 247 in Gotha zusammengestoßen. Im Bereich einer Ampelkreuzung habe der 35-jährige Fahrer eines Citroen bis zum Stillstand abgebremst, teilte die Polizei mit. Der 48-jährige Fahrer des Kleintransporters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision.

Auf den Kleintransporter sei wiederum eine 38 Jahre alte Fahrerin eines VW aufgefahren. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Durch den Aufprall wurde der VW aber derart beschädigt, dass ein Abschleppdienst ihn von der Straße holen musste. Während der Unfallaufnahme war der Verkehr für kurze Zeit beeinträchtigt.

