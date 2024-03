Kreis Gotha. Ein Ostereiermarkt in Gotha läutet den Frühling ein. Neue Disco-Reihe startet im Gleisdreieck in Waltershausen. Ein Leipziger Trio spielt mit einem Gothaer.

Mit drei B‘s lässt sich das breitgefächerte Veranstaltungsprogramm an diesem Wochenende im Kreis Gotha umreißen: Bach, Blues und Basteleien.

1. In der Bachstadt Ohrdruf gibt Tom Anschütz aus Waltershausen seinen Konzerteinstand als neuer Kantor mit einem Konzert in der Trinitatiskirche. Seit 1. Januar 2024 hat er das Amt inne, ist zuständig für die Kirchenmusik in Ohrdruf und der Region.

„Wir freuen uns, dass wir mit ihm wieder einen begabten jungen Kantor haben, der unsere kirchenmusikalische Tradition engagiert gestalten und weiterentwickeln wird“, sagt Pfarrerin Gundula Bomm. Nach der Orgelmusik zum Bachgeburtstag am 21. März leitet Anschütz die Passionsmusik am Samstag, 23. März, 16 Uhr. Höhepunkt: das „Stabat Mater“ op. 138 von Joseph Gabriel Rheinberger, gesungen von der Kantorei Ohrdruf. Umrahmt wird dieses Werk von Orgelmusik und geistlichen Choralsätzen. Der Eintritt ist frei, um Kollekte wird gebeten.

Organist Tom Anschütz kennt die Probleme der sanierungsbedürftigen Orgel der St. Viti Kirche Wechmar. © Archiv | Conny Möller

2. Die Thüringer Bachtage beginnen wieder mit Hausmusik, dieses Jahr am Freitag, 22. März. Im Gothaer Land geben der gemischte Chor Wölfis und Instrumentalisten im Gemeindesaal des Pfarrhauses Wölfis ein Konzert. Zeitgleich erklingt in Ohrdruf im Saal der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Vollrathstraße 3, „Musik in Bachs musikalischer Wiege“.

3. Nächste Station ist am Sonntag, 24. März, in Waltershausen die Stadtkirche. An der Trost-Orgel spielt Silvius von Kessel, renommierter Organist des Erfurter Doms. Konzertbeginn ist 17 Uhr. Die Eintrittskarte kostet 15 Euro.

Bachstammhaus Wechmar erhält neues Instrument

4. Das Bach-Stammhaus in Wechmar lädt zum Geburtstag von Johann Sebastian Bach am Samstag ab 14 Uhr zur Bach‘schen Kaffeetafel ein. Karolin Seiring spielt auf dem Klavier und wird mit den Musikschülerinnen Klara und Marlen die Gäste mit ihrem Gesang erfreuen. Das Museum erhält ein weiteres Musikinstrument als Geschenk. Mario Hofmann aus Tambach-Dietharz will eine Zither übergeben. Das Bach-Stammhaus ist ansonsten Dienstag und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

5. Ganz andere Töne sind Freitagabend, 22. März, ab 20 Uhr beim Art der Stadt im Fundament des Kulturhauses Gotha zu hören: Aua Aua – ein „schmerzbefreites Wandelkollektiv“ aus Leipzig. Eigenwüchsiges Kraut mit Spuren von Pop und Jazz bedeckt das Trio – Jan Frisch (Gesang, Gitarre), Philipp Martin (Bass, Keyboards) und der gebürtige Gothaer Johannes Döpping (Drums). Der Eintritt kostet zehn Euro.

Karolin Seiring singt und spielt wieder mit Kindern im Bachstammhaus Wechmar. © Archiv | Elisabet Hochberg

6. Etliche Musical-Highlights an einem Abend werden den Besuchern am Samstag im Kulturhaus Gotha geboten. Unter anderem werden Szenen aus Tanz der Vampire, die Eiskönigin, die Schöne und das Biest, Elisabeth oder We Will Rock You zum Besten gegeben. Die Show beginnt 20 Uhr. Karten zum Preis von 53,35 Euro gibt es unter anderem in der Gotha-Information.

7. Eine inklusive Disco gibt es im Freizeitzentrum Gleisdreieck am Samstag, 22. März, ausgerichtet vom Diakoniewerk des Landkreises Gotha. Der Tanzabend von 18 bis 24 Uhr will Menschen mit und ohne Behinderung ansprechen. Der Eintritt kostet acht Euro, inbegriffen ist ein Gratisgetränk.

Michael Müller aus Schnepfenthal war vergangenen Sommer mit dem Fahrrad im Iran, in Afghanistan, Armenien und Georgien auf Achse. Davon berichtet er am Sonntag in der GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal in Wort und Bild. © Archiv | Michael Müller

8. Das GutsMuths-Museum Schnepfenthal zeigt am Sonntag neben Bildern der Freizeitkünstlerin Christine Nolte aus Jena die Fotoshow „Afghanistan – Eine Reise jenseits der Schlagzeilen“, präsentiert von Michael Müller ab 16 Uhr. Eintritt werde nicht verlangt. Es könne aber für ein soziales Projekt in Afghanistan gespendet werden.

9. Die Orangerie von Schloss Friedenstein verwandelt sich am Wochenende in einen Ostereiermarkt. Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr können an einer Bastelstraße Erwachsene und Kinder das Eierverzieren in verschiedenen Techniken selbst ausprobieren. Neben den fantasievoll geschmückten Ostereiern wird auch eine breite Palette österlicher Dekorationen wie Fensterschmuck, Baum- und Straußbehang, Ostergestecke und vieles andere mehr zum Kauf angeboten.

10. Die Dorfkinder Leina und der Freundeskreis Wilhelm Hey veranstalten am Sonntag ab 15 Uhr einen Wilhelm-Hey-Nachmittag für alle Generationen mit einem bunten Programm rund um den Pfarrer, Lied- und Fabeldichter.

11. Am Freitag, 22. März, 19 Uhr beginnt der nächste wasserhistorische Vortrag im Bürgerhaussaal Tambach-Dietharz. Im Mittelpunkt steht der Wasserbauingenieur Hermann Wurffbain. Nach einem kurzen Vortrag über dessen Leben und Wirken wird der Film „Das Pretziener Wehr – Sanierung eines bauhistorischen Denkmals“ vorgeführt.

Auch interessant

Gothaer Traktoren-Werker mit einstigem Betrieb verwachsen Von Heiko Stasjulevics

Auch interessant