Gotha. Mit einer blumigen Geste wartete das Denkmal der Herzogin am Montagmorgen in Gotha auf.

Ostergrüße tauchten am Montagmorgen am Gothaer Schlossberg auf. Ein Körbchen mit Blumen und „Frohe Ostern“-Schriftzug stand am Denkmal von Herzogin Luise Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg.

Ob zufällig oder mit Absicht: Die Aufmerksamkeit zu Füßen der Statue zu den anstehenden Feiertagen in dieser und nächste Woche war ein Hingucker für alle Vorbeieilenden, Touristen wie Einheimische, die diese viel frequentierte Achse gen Schloss Friedenstein und dem Schlosspark täglich passieren.

