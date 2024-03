Landkreis Gotha. Die Finanzämter sind nur eingeschränkt geöffnet. Eine Ausstellung in Gotha verzeichnet einen Rekord. Und Hobbygärtner können sich Anregungen holen. Heilwasser sprudelt wieder in Trinkpavillons. Vom Leinakanal bis zur Künstlichen Intelligenz

Heilwasser sprudelt wieder in Trinkpavillons

Friedrichroda. Wie das Kur- und Tourismusamt der Stadt Friedrichroda mitteilt, wurde an allen drei Trinkpavillons der Ludowingerquelle der Betrieb wieder aufgenommen. Die Trinkpavillons im Kurpark und im Friedenspark werden täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein. Am Trinkpavillon auf dem Kirchplatz können alle Bürger, Gäste und Liebhaber der Quelle das Heilwasser ganztägig genießen und Trinkkuren durchführen. Auch in der Kurmittelabteilung im H+ Hotel ist das Wasser verfügbar.

Die Ludowingerquelle Friedrichroda wurde im Jahr 2000 als staatliche Heilquelle anerkannt und ist ein fluoridhaltiges Calcium-Natrium-Magnesium-Sulfat-Chlorid-Wasser. Als staatlich zertifizierte Heilquelle trägt das Trinkheilwasser der Ludowingerquelle enorm zur Gesundheit bei. Durch den Genuss des natürlichen Heilmittels werden dem Körper wichtige Mineralien zugeführt. Neben dem Heilklima gehört das Trinkheilwasser zu den ortsgebundenen natürlichen Heilmitteln.

Für weitere Infos und kostenfreie Trinkbecher steht Ihnen das Kur- und Tourismusamt gern zur Verfügung: Kur- und Tourismusamt Friedrichroda 03623/33200 bzw. Stadtbetriebe Friedrichroda 03623/30810 und unter www.friedrichroda.de red

Vom Leinakanal bis zur Künstlichen Intelligenz

Gotha. Die nächste Veranstaltung der Reihe „Carlos Zeitreise“ muss um eine Woche verschoben werden und findet nun am Samstag, 6. April, um 14 Uhr im Technik- und Geschichtsmuseum des Vereins zur Förderung und Bildung Jugendlicher (FöBi) in der Südstraße 15 statt. Die Zeitreise beginnt mit dem 655 Jahre alten Leinakanal, indem Helga Raschke ihr neues Buch „Kultur und Natur am Leinakanal“ vorstellt. Der Bogen spannt sich danach über den schnellsten Rennwagen Europas des Jahres 1955 (EMWE-R3) bis zu einem modernen KI-System in Gestalt des autonomen Druiden R2D2. Im Anschluss besteht noch bis 18 Uhr die Möglichkeit des Museumsbesuchs. mwe

Osterspaziergang mit Olaf und Abby in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Zu Ostern lädt das Kuramt Bad Tabarz wieder zum traditionellen Spaziergang ein. Der zertifizierte Wanderführer und seine Hundedame Abby leiten Interessierte am Samstag, 30. März, vier Stunden lang durch die Umgebung des Luftkurortes. Wie das Kuramt mitteilte, steht die genaue Route noch nicht fest. Der Wanderführer entscheide erst am Samstag, welche Route gewandert werden könne. Das hänge immer von der Beschaffenheit der Wanderwege ab.

Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Touristinformation. Es fällt eine Teilnehmergebühr in Höhe von zehn Euro an. Inhaber der Thüringer-Wald-Card können kostenlos mitwandern. Die Teilnehmer sind eingeladen, den Tag beim Osterfeuer um 18 Uhr ausklingen zu lassen. red

Finanzämter eingeschränkt geöffnet

Gotha. Sämtliche Finanzämter in Thüringen sind am Gründonnerstag nur bis 15 Uhr erreichbar. Wie das Finanzministerium mitteilte, gelten an diesem Tag geänderte Servicezeiten. Steuererklärungen oder sonstige Schreiben könnten aber wie gewohnt in die Hausbriefkästen eingeworfen werden. Die digitale Übermittlung ist uneingeschränkt über Mein-Elster zu jeder Zeit möglich. Ab Dienstag, dem 2. April, sind die Finanzämter wieder wie zu den üblichen Servicezeiten erreichbar. red

Offene Tür für Hobbygärtner in Mechterstädt

Mechterstädt. Der Frühling hat begonnen und die heimischen Gärten warten darauf, auf Vordermann gebracht zu werden. Um sich Anregungen für die Gestaltung zu holen, bietet der Bodelschwingh-Hof Mechterstädt wieder einen Tag der offenen Gärtnereien an. Am Samstag, dem 20. April, von 9 bis 15 Uhr können Besucher Frühjahrs- und Sommerbepflanzung für Haus, Garten und Balkon auswählen. Das teilte die Gärtnerei des Bodelschwingh-Hofes.

Sämtliche Pflanzen würden in der Gärtnerei des Bodelschwingh-Hof Mechterstädt natürlich produziert und das ganze Jahr über verkauft. Blumenschmuck zu jedem Anlass werde ganzjährig angeboten. Ebenso könne saisonales Gemüse in Bio-Qualität in der Gärtnerei erworben werden. red

Ausstellung mit Besucherrekord in Gotha

Gotha. Das Kunst-Forum Hannah Höch in Gotha hat einen Besucherrekord registriert. Zwischen dem 26. Januar und dem 17. März erkundeten laut der Kultourstadt Gotha 1292 Menschen die Ausstellung „500 Jahre Ernestinum“. Anlässlich des Jubiläums habe das Kunst-Forum den Schülern des Gymnasiums eine Exposition gewidmet. Ziel dieser Ausstellung sei es gewesen, die Kreativität und den künstlerischen Ausdruck junger Menschen zu würdigen und ihnen eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre einzigartigen Perspektiven und kreativen Talente mit einer breiten Öffentlichkeit hätten teilen können.

„Gemeinsam mit den Lehrern und Schülern des Ernestinum hat unsere Kuratorin Kristin Wenzel hier etwas auf die Beine gestellt, das beim Publikum einen riesigen Zuspruch gefunden hat. Für das Kunst-Forum war es die erfolgreichste Ausstellung der letzten Jahre“, blickte Enrico Heß, Geschäftsführer der Kultourstadt, auf die Ausstellung zurück. Das städtische Unternehmen verwaltet das Kunst-Forum Hannah Höch. „Unser Ziel ist es, diese Galerie mit Leben zu füllen und Ausstellungen zu gestalten, die die Gothaer sehen möchten. Das war ein weiterer Schritt in diese Richtung“, sagte Heß. red

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha