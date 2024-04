Gotha. In Gotha haben sich Teile der Banner für das Gothardusfest 2024 gelöst. Windböen ließen sie in der Innenstadt auf die Straße fallen.

Starke Windböen haben am Dienstag die Banner für das Gothardusfest 2024 in der Gothaer Innenstadt auf eine Belastungsprobe gestellt. Mehrere Säcke, die der Beschwerung dienen, lösten sich am Nachmittag und fielen zu Boden. Die Banner waren erst am Sonntagmittag in der Altstadt aufgehängt worden.

Auch interessant

Verantwortlich für die Werbung für das Stadtfest ist die „Kultourstadt“ Gotha. Wie Candy Wetterhahn, Leiter des Veranstaltungsbereichs, mitteilte, werde der Sachverhalt schnellstens geprüft und behoben. Die Anbringung der Banner übernahm am Sonntag die Gothaer Feuerwehr. Hierfür gibt es laut Wetterhahn keine Fachfirma. Die Feuerwehr unterstütze die Kulturstadt bereits seit vielen Jahren bei der Anbringung der Gothardusfest-Banner in der Innenstadt.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha