Winterstein. Ein benachbarter Landwirtschaftsbetrieb hilft mit einem Traktor aus. Gekonnt befreit der Traktorfahrer den Anhänger aus seiner misslichen Lage.

Die Zugmaschine passte durch, der Anhänger nicht: Ein ortsfremder Holztransport blockierte Dienstagvormittag die Straße Am Hög in Winterstein. Die Strecke ist als innerörtliche Umleitung für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen vorgesehen. Mithilfe eines Traktors eines landwirtschaftlichen Betriebs in Mechterstädt könnte der Anhänger befreit werden, teilt Ortschaftsbürgermeister Manuel Venter (parteilos) weiter mit.

Ein Holztransporter verkeilte sich Dienstagvormittag (16. April) in Winterstein. © Manuel Venter

