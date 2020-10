Ilmenau. Für die Vorstandsmitglieder des Tierschutzvereins Ilmenau und Umgebung ist ein Geldbetrag in dieser Höhe keine alltägliche Zuwendung. Umso mehr freuten sich Vorsitzende Ina Schmidt und Beisitzer Wolfgang Laubinger über die 1000 Euro, die in dieser Woche Ines Mudra im Tierheim vorbeibrachte.

Mit ihrem Partner Peter Blüher betreibt sie das „Riverdam Hotel & Steakhouse“ am Stausee in Heyda, und Tiere spielen in ihrem Leben schon immer eine große Rolle. Ines Mudra besaß Hunde und ein Pferd - aktuell sind zwei Katzen und zwei Ziegen ihre Mitbewohner. „Ein Leben ohne Tiere kann ich mir gar nicht vorstellen“, bekennt sie.

Amsel verlässt fliegend dasSteakhaus

Kutz Retzlaff, Mitglied des Ilmenauer Stadtrats für die CDU, kann das Engagement der Geschäftsleute aus seinem Wohnort nur bestätigen. Erst vor kurzem haben Ines Mudra und Peter Blüher eine verletzte Amsel gerettet. „Die hat am Ende das Steakhaus fliegend verlassen“, erinnert sich Retzlaff.

Nun wollten die Beiden eine Zuwendung jenen zukommen lassen, die sich täglich dem Schicksal von Tieren widmen und deren Arbeit unter dem Eindruck der Corona-Krise etwas in den Hintergrund gerückt ist. Dass bei manchem regelmäßigen Spender das Geld aufgrund beruflicher Unsicherheiten derzeit womöglich nicht mehr so locker sitzt, war auch ausschlaggebend für die vergleichsweise hohe Zuwendung, sagt Ines Mudra.

„Das ist eine außergewöhnlich hohe Spende“, findet Ina Schmidt, die sich mit ihren zumeist ehrenamtlichen Mitarbeitern aber auch über jeden kleinen Beitrag freut. Das Geld können Tierheim und Tierschutzverein gut gebrauchen. „Es gibt einige Tiere bei uns, die intensive medizinische Betreuung benötigen. Das verursacht hohe Kosten“, sagt sie. Erst vor kurzem musste eine Katze mit Krebs am Ohr behandelt werden, ein weiterer Vierbeiner wurde in einem denkbar schlechten Zustand abgegeben. „Unser Anspruch ist es aber, die Tiere gesund weiterzuvermitteln“, erklärt die Vorstandsvorsitzende.

Hinzu kommen die Kosten, die für das Impfen, die Entwurmung und die Kastration der Katzen entstehen, damit sie sich nicht unkontrolliert vermehren. 42 Stubentiger beherbergt das Tierheim in Ilmenau derzeit neben acht Hunden, was gemessen an der Situation Anfang des Jahres eine hohe Zahl ist. Da nämlich waren die Gehege so leer, dass die Mitarbeiter der Einrichtung den Kollegen in Gotha vorübergehend zur Seite springen konnten, die zu dieser Zeit mehr Katzen bekamen, als sie überhaupt unterbringen konnten. Umgekehrt erhalten die Ilmenauer aus dem Nachbarkreis ebenso Hilfe in ähnlichen Fällen.

Gute Zusammenarbeit mit Behörden nicht selbstverständlich

Über die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, dem Veterinäramt und dem Ordnungsamt kann sich der Tierschutzverein nicht beschweren, versichert Ina Schmidt auf Nachfrage von Kurt Retzlaff. „Die könnte nicht besser sein“, lautet ihr Urteil.

Eine Einschätzung, die nicht selbstverständlich ist, denn auf überregionalen Versammlungen der Tierheime hört sie auch von anderen Beispielen. „Wir befinden uns da in einer komfortablen Lage“, bestätigt Vorstandsmitglied Wolfgang Laubinger.

Ines Mudra indes kam in das Tierheim mit einer Spende - und verließ es übrigens nicht mit leeren Händen. Eine der kleinen Katzen aus der Einrichtung wird künftig bei ihr ein neues Zuhause finden. Und auch die finanzielle Unterstützung werde nicht die letzte gewesen sein, versichert sie.