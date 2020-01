Ilm-Kreis. Vor 100 Jahren: Erneut wieder Kaninchendiebstähle. Deutsche Rodelmeisterschaft soll in Ilmenau stattfinden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

1000 Mark für arme Witwen und bedürftige Konfirmanden

In alten Zeitungen wie Die Henne und Ilmenauer Nachrichtenblatt recherchiert John Schmidt und findet Beiträge zu dem, was vor 100 Jahren im Januar in der Region geschah.

Einbruch in Lesehalle

Ilmenau, 3. Januar 1920: Eingebrochen wurde in der vergangenen Nacht in die hiesige Lesehalle. Die Diebe hatten es auf die Fenstervorhänge abgesehen, die sie mitgehen ließen. Die Polizei fahndet nach den Spitzbuben.

Stiftung

Roda bei Ilmenau, 3. Januar 1920: Der vor kurzem von hier nach Leipzig übergesiedelte Thermome-terfabrikant Ernst Wedekind stiftete der Gemeinde 1000 Mark für arme Witwen und bedürftige Konfirmanden zur Beschaffung von Bekleidung.

Zweckverband geplant

Gehren, 3. Januar 1920: Der Gemeinderat genehmigte einen von der Gemeinde Langewiesen bereits gut geheißenen Entwurf zur Gründung eines Zweckverbandes beider Städte. Zweck des Verbandes ist es hauptsächlich, die Interessen beider Gemeinden geschlossen dem Thüringer Gas und Elektrizitätswerk in Apolda gegenüber zur Geltung zu bringen.

Einbruchsdiebstahl

Arnstadt, 3. Januar 1920: Während der Abwesenheit der Wohnungsinhaber drang ein Dieb in die Wohnung des Fleischermeisters D. ein und entwendete einen Geldbetrag von etwa 3000 Mark und einige Wertgegenstände wie silberne Löffel und anderes. Von dem Dieb fehlt jede Spur.

Kaninchendiebstähle

Ilmenau, 10. Januar 1920: Kaninchendiebstähle, die seit 14 Tagen aufgehört hatten, haben von neuem eingesetzt. Gestern Abend wurden aus einem Haus in der Bismarkstraße neun solcher Tiere gestohlen.

Deutsche Rodelmeisterschaft

Ilmenau, 10. Januar 1920: Die Deutsche Rodelmeisterschaft 1920, das bedeutendste deutsche Rodelrennen, ist vom Deutschen Rodelbund mit dem Sitz in Hannover für 1920 wieder dem Wintersportverein Ilmenau zur Ausrichtung übertragen worden.

Bob-Rennen

Ilmenau, 10. Januar 1920: Der Bob-Club veranstaltet am Sonnabend ein Übungsfahren von Bobmannschaften für das am nächsten Sonnabend stattfindende Bobsligh-Rennen um den Preis der Stadt Ilmenau. Die Bahn ist ausgezeichnet und der Nachmittag wir für alle Zuschauer ein besonderes Ereignis werden.