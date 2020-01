1885 öffentliche Stellflächen für Autos in Ilmenau

Die Stadt Ilmenau will ein Parkraumbewirtschaftungskonzept auf den Weg bringen, der Ist-Zustand wurde am Montag in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses vorgestellt. Insbesondere die Innenstadt soll damit lebendiger und zugleich lebenswerter gestaltet werden, sagte Klaus Ahner vom Planungsbüro „Verkehr 2000“ aus Weimar. Aufgrund der Eigentumsverhältnisse kann die Kommune aber nur auf das Angebot an Autostellflächen im öffentlichen Straßenraum eingreifen.

Im Stadtzentrum würden hierbei Parkbedürfnisse der Bewohner, Kunden, Besucher, Beschäftigten und des Wirtschaftsverkehrs konkurrieren. Es gelte, einen Interessensausgleich herzustellen. Dabei müsse man auch noch die Wechselwirkungen zu Fußgängern, Radfahrern, Öffentlichem Nahverkehr sowie die Lärm- und Schadstoffbelastung beachten.

In das Untersuchungsgebiet Innenstadt wurden auch die Parkplätze im Hammergrund, Am Stollen in der Böttgerstraße, auf der Pörlitzer Höhe in der Ziolkowskistraße und am Friedhof einbezogen. Die Universität jedoch sei nicht betrachtet worden, weil es sich hierbei um Privatgelände handelt.

Das Parkhaus in der Mühlenstraße hat die Stadt verpachtet. Foto: André Heß

Insgesamt hat die Kernstadt Ilmenau bisher 1885 Stellplätze, davon sind 61 Prozent unbewirtschaftet, das bedeutet, man kann dort ohne Gebühren oder Parkscheibe stehen darf. Es gibt vier gebührenpflichtige Parkplätze: am Mühlgraben, in der Mühlenstraße, an der Schlossmauer und in der Erfurter Straße. Die Parkgebühren betragen für die halbe Stunde 50 Cent, ab vier Stunden vier Euro.

Gebührenfreie Parkplätze befinden sich an der Festhalle, von der man einen Fußweg bis in die Fußgängerzone von 11 Minuten hat. Weitere gebührenfreie Plätze sind in der Nähe vom Krankenhaus, in der Böttgerstraße und in der Ilmenauer Allee (Zirkusplatz), der allerdings kaum angenommen werde. Hingehen der auf dem Kirchplatz und auf dem Markt immer knackevoll sei. Für die Zukunft, so Ahner, würden weitere Parkplätze insbesondere am Bahnhof gebraucht, dafür soll auch das geplante Mobilitätszentrum mit Parkhaus dienen, auch die Ilmenauer Wohnungs- und Gebäudegesellschaft, deren Sitz am Bahnhof in Terminal C ist, benötige noch bis zu 50 Parkplätze, da der bisherige Platz nur vorübergehend sei.

Das Parkraumbewirtschaftungskonzept ist Teil eines Baukastensystems, sagte Bauamtsleiter Thomas Schäfer. Dazu gehört Radverkehr, Barrierefreiheit, Bürgerhaushalt, Schulwege und ÖPNV. Als nächstes gehe es um die Bedarfsanalyse.