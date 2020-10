Nach einem Raubüberfall in Ilmenau hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Ilmenau. In Ilmenau wurde ein 20-Jähriger ausgeraubt. Der bisher unbekannte Täter hatte ihn mit einem Messer gedroht.

20-Jähriger in Ilmenau ausgeraubt

Bereits am Donnerstagabend gegen 21:45 Uhr wurde ein 20-Jähriger in Ilmenau ausgeraubt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe sich die Tat nach Angaben des jungen Mannes auf dem Radweg zwischen der Nelson-Mandela-Brücke und der Ehrenbergstraße ereignet.

Der junge Mann war auf dem Weg nach Hause, als er von einem unbekannten Mann mit einem Küchenmesser bedroht und aufgefordert wurde sein Geld herauszugeben. Der Täter habe sein Gesicht mit einer Kapuze und einem Schal bedeckt. Der 20-Jährige habe dem Täter die einzigen fünf Euro gegeben, die er bei sich hatte.

Nachdem sich der Räuber davon überzeugt hatte, dass kein weiteres Geld zu holen war, flüchtete er. Der 20-Jährige wurde bei der Tat nicht verletzt, entschloss aber aus polizeilicher Sicht leider erst am Freitag die Tat anzuzeigen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können.