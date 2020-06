23-Jähriger in Ilmenau geschlagen: Polizei sucht diesen Mann

Am Freitag wurde ein 23-jähriger Passant gegen 14 Uhr von einem Unbekannten auf einem Parkweg zwischen dem Busbahnhof und dem Bahnhofsgebäude in Ilmenau provozierend angesprochen. Er saß mit einer Frau zunächst auf einer Parkbank. Der 23-Jährige reagierte verbal und soll sodann von dem Unbekannten an der Oberbekleidung gepackt worden sein. Beim Versuch sich zu befreien, soll der unbekannte Täter mehrfach mit einem Handy auf den Kopf des 23-Jährigen geschlagen haben.

Beide fielen während des Handgemenges zu Boden. Der Unbekannte soll danach dem 23-Jährigen vor den Kopf getreten haben. Der Unbekannte flüchtete mit seiner Begleiterin. Er kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

nicht deutsch

ca. 20-25 Jahre

schlanke Statur

schwarze hochtoupierte Haare

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann sachdienliche Angaben zum Hergang und/oder der unbekannten Person machen? Die Polizei Arnstadt-Ilmenau nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 021286/2020 entgegen.

