Mit dem neuen und jüngeren Kämmerer gibt es für das neue Jahr ein Novum. Erstmals wird der Ilmenauer Haushalt nicht mehr in gedruckter Form vorliegen, sondern nur noch digital abrufbar sein.

Dass es bei der Handhabung und beim Verständnis für die Stadträte und berufenen Bürger noch ein paar Schwachstellen auszumerzen gilt, gab Tommy Melchior in der Sitzung vom Umwelt-, Wirtschafts- und Verkehrsauausschuss am Montag zu. Dieser befasste sich mit den Haushaltsstellen, die in seine Verantwortung fallen.

Vorsitzender Matthias Wetzel (CDU) ging dabei die Hunderte Seiten im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt durch und stellte meistens fest, dass sich im Haushaltsentwurf für 2021 keine Veränderungen zum Vorjahr bei den Ausgaben ergeben hätten. Das betrifft im Verwaltungshaushalt unter anderem das Tierheim, den Natur- und Landschaftsschutz, Gemeindestraßen, Winterdienst, kommunalen Wald. Aufgefallen ist ihm allerdings, dass in puncto Straßenunterhaltung 250.000 Euro mehr eingestellt werden sollen.

Das hänge damit zusammen, erklärte Bürgermeisterin Beate Misch (CDU), dass nach der Eingemeindung die Stadt Ilmenau auf über 30.000 Einwohner angewachsen sei und dafür vom Land verpflichtet werde, 22 Kilometer Landesstraßen als Ortsdurchfahrten in den neuen Ortsteilen zu übernehmen, dafür aber anders als bei Straßen-Umwidmungen keinen finanziellen Ausgleich erhält, wobei sich manche Straßen wie die in Möhrenbach teilweise in marodem Zustand befänden.

Für deren Unterhaltung und Wartung der Ampelanlagen stellt die Stadt zusätzliches Personal ein, sie wolle aber dennoch mit dem Land nachverhandeln.

Im Vermögenshaushalt werden die Erholungsorte aus der Corona-Hilfe mit Arbeiten an ihren Parkanlagen bedacht. So ist für Manebach eine Kurparkplanung vorgesehen, der Stützerbacher Kurpark soll möbliert werden, und es sind Tretbecken für Manebach und Stützerbach geplant. Frauenwald soll einen Waldwellnesspfad erhalten und der Zwergenpfad um Attraktionen ergänzt werden.