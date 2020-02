27.000 Kubikmeter Schnee reichen nicht für eine Abfahrt

Auch in diesem für Wintersportler bisher miesen, weil schneearmen Winter konnte man im Thüringer Wald Alpinski fahren: In Oberhof, Heubach und Steinach waren die Skilifte geöffnet. Nur nicht in der 2017/18 neu eröffneten und für vier Millionen Euro gebauten „Winterwelt Schmiedefeld“.

Sie schmückt sich seitdem damit, am Eisenberg mit 1000 Meter Länge den längste Doppelschlepplift in Thüringen zu haben. In den Abendstunden sorge die Flutlichtanlage für ausreichend Beleuchtung bei der Abfahrt. Die Winterwelt wirbt zudem auf ihrer Webseite mit: „Herzlich Willkommen in Schmiedefeld am Rennsteig. Bei uns schlagen Wintersportherzen höher!“ Vier stationäre und drei mobile Schneekanonen, zwei Beschneiungslanzen, ein Beschneiungsteich und 13 Flutlichtmasten mit LED-Technik stünden zur Verfügung.

Aber das war blanke Theorie: Bisher hat der Skilift für die alpinen Abfahrer noch keinen einzigen Betriebstag erlebt, während die Skiarea Heubach schon 20.000 Gäste an ihrem Skilift zählte und seit Silvester bis zum Wochenende durchgängig geöffnet war. In Schmiedefeld hat es bisher an neun Tagen mit zirka 900 Gästen und 10.500 Beförderungen auf dem Zauberteppich nur zum Rodeln gelangt, teilte die Stadtverwaltung Suhl auf Anfrage unserer Zeitung mit. Keine einzige Abfahrt im Winter!

Blick auf die Skiarea Heubach in der Wintersaison 2019/2020. Hier war Skifahren seit Silvester möglich. Foto: Antonia Pfaff

Doch warum kann Heubach, etwa gleich hoch gelegen und fast genauso viel Piste sowie mit Schlepplift, Zauberteppich, Skikarussell, sieben Schneekanonen und Schneilanze ausgestattet, ausreichend Kunstschnee auf einer zehn Jahre alten Anlage produzieren und in Schmiedefeld reicht es nur für eine 90-prozentige Pistenpräparierung?

Die Schneeproduktion ist von Lufttemperatur, Temperatur des Wassers im Beschneiteich, Wind und Luftfeuchtigkeit anhängig, teilt die Stadtverwaltung Suhl mit. Je kälter die Temperaturen, desto höher die Schneeproduktion der Schneekanonen. Durch die mehrtägige Inversionswetterlage sei eine effektive Beschneiung nicht möglich gewesen. So gab es Temperaturunterschiede zwischen Tallagen und Berg von bis zu 9 °C. Die Mindestvoraussetzung für die Kunstschnee-Produktion sei eine Wassertemperatur zwischen 0,2 °C bis 4 °C. Die Komplettbeschneiung nur mit Kunstschnee habe bei den Witterungsverhältnissen eine durchgehende Frostperiode von mindestens fünf bis sechs Tagen erfordert, das sei nicht eingetreten.

Die Schneekanonen sind so modern, dass sie mit einer App melden, wann beschneit werden kann. Der Kunstschnee wurde auf Halde produziert, und noch nicht auf der Fläche verteilt, damit weniger Schnee in der Wärmeperiode verloren geht. Durch die Beschneiung wurden bis zu 90 Prozent Betriebsbereitschaft erreicht, teilweise unebene Pistenverhältnisse erfordern mehr Schnee, als eine durchgängig planierte Piste, bei der man 30 Prozent einsparen würde, hieß es. Damit wäre Betrieb möglich gewesen. Aber die Piste liege im Naturschutzgebiet mit besonderen naturschutzrechtlichen Auflagen.

Den Vergleich mit anderen Skianlagen wie etwa der in Heubach könne man nicht machen. Die Anlage dort habe einen wesentlich kürzeren Hang, der zeitlich schneller zu beschneien ist.

Das lässt der Betreiber der Skiarea Heubach, Denis Wagner, so nicht gelten. Wenn man die Anlage wie in Schmiedefeld besäße, würde man noch im August Ski fahren, sagte Wagner, der zugleich Bürgermeister von Masserberg ist. Dass die Schmiedefelder als Argument immer die Pistenlänge und Hanglage anbringen würden, sei so nicht richtig. Man habe fast die gleiche Menge an Kunstschnee in Heubach zu produzieren, ab Minus zweieinhalb Grad Celsius. Man nutze aber jeden Grenzbereich, um mit der Produktion loszulegen, auch mitten in der Nacht. So habe man auch viele Gäste aus der Region Schmiedefeld zum Skifahren begrüßen können.

Die Kunstschnee-Produktion sei eine einfache technische Geschichte von Kälte und Druck. Das in Einklang zu bringen, die Schneekanonen effektiv auszurichten, den Wind einzuberechnen, das sei die Kunst. Man dürfe sich nicht nur neue Technik anschaffen, man müsse sie auch beherrschen lernen, sagte Wagner.

In Schmiedefeld ist die Sport- und Freizeit GmbH Betreiber des Skiliftes. Deren Bilanz in diesem Winter: Produzierter technischer Schnee 27.000 Kubikmeter, Wasserverbrauch: 11.000 Kubikmeter. Alpiner Liftbetrieb: null Meter. War die Millionen-Investition in Schmiedefeld eine Fehlplanung angesichts der Klimaveränderung? Die Stadt Suhl sagt dazu, dass zum Zeitpunkt der Entscheidung für die Winterwelt diese Klimaeffekte so nicht erkennbar waren. Damals war Schmiedefeld noch eigenständig. Die jetzige Wintersituation sei erstmalig aufgetreten.

Heubach möchte jetzt noch in Schneecontainer investieren, da könne man bis 15 Grad Plus Schnee künstlich erzeugen, das ersetze aber nicht die Schneekanonen. Diese Technik werde bei Weltcup-Veranstaltungen angewandt und sei genau das richtige für die Region.