40 Jahre alte Fichte vom Gartengrundstück

Natürlich gibt es „Weihnachtsbäume für den öffentlichen Raum“, die in der Ilmenauer Altstadt Einheimische und Gäste erfreuen und diese in Weihnachtsstimmung bringen sollen, auch in hiesigen Gärten. Dennoch wurde für den Standplatz am Apothekerbrunnen eine Weihnachtsbaumspende aus Gehren gern angenommen. Baumspenderin Christine Nagel wollte es als Glücksumstand bezeichnen, dass sie die hochgewachsene, etwa 40 Jahre alte Fichte aus ihrem neu erworbenen großen Gartengrundstück als Spende abgenommen bekommt. Denn ganz so einfach sei es nicht, einen Baum als Weihnachtsbaum spenden zu dürfen, erzählt sie. „Ich habe auf dem großen Grundstück, das ich im vorigen Jahr kaufte, nicht nur einen Nadelbaum stehen. Um Platz für Schafe zu schaffen, die hierher kommen sollen, müssen die Nadelbäume, die ja eigentlich nicht in einen Garten gehören, gefällt werden“, erklärt sie. „Und so war ich recht froh darüber, dass sich Annerose Risch vom Bereich Stadtgrün zur Besichtigung des künftigen Ilmenauer Weihnachtsbaumes angesagt hatte. Die Blaufichte am äußersten Grundstücksrand fiel bei der Sichtprüfung gleich durch. Risch wandte sich stattdessen der hohen Fichte zu. Diese fand nach einer ironischen Bemerkung, dass sie schon schönere Bäume als diesen gesehen habe, doch die Gunst einer guten Bewertung. „Vielleicht haben aber auch die günstigen Bedingungen für das Fällen und den Abtransport bei der Auswahl eine Rolle gespielt“, mutmaßt Christine Nagel. „Auf jeden Fall habe dieser Baum Charakter. Er ähnele, von einer Seite betrachtet, ein wenig dem „Rupfi“ vom vorjährigen Erfurter Weihnachtsmarkt, meint Nagels Nichte Sabrina. Die Gehrener Fichte ziert nun bis Januar den Ilmenauer Apothekerbrunnen. Christine Nagels zweite Baumspende ist eine schmucke Korea-anne. Sie schmückt seit Tagen den Gehrener Marktplatz vor der Kirche. Zu diesem Baum aus ihrem ersten Garten hat die Spenderin ein recht inniges Verhältnis. „Vor genau 18 Jahren kaufte ich die kleine Tanne im Blumentopf und stellte sie in der Stube als Weihnachtsbaum auf. Im Jahr darauf maß die Tanne bereits 1,50 Höhe und wurde ein zweites Mal geschmückt. Danach pflanzte ich sie in den Garten neben dem Bungalow und ließ sie wachsen. Nun hat die Tanne ihren dritten und letzten Auftritt als Weihnachtsbaum“, erzählt sie.