In einer Aktion für den nachhaltigen Naturschutz haben am Freitag Schüler der Jenaplanschule aus Erfurt gemeinsam mit Studenten der Fachhochschule für Forstwirtschaft Erfurt in Ilmenau-Roda auf dem Hangeberg ungefähr 400 Bäume gepflanzt. Nach Auskunft von Ilmenaus Stadtförster Matthias Wetzel handelte es sich dabei um Kiefer, Lerche und Rotbuche. Die 55 Teilnehmer hatten von 8 bis 14.30 Uhr gut zu tun. Matthias Wetzel begleitet Öffentlichkeitsprojekte der Forschwirtschaft-Studenten, wozu auch diese Aktion gehört. Die Schüler befassen sich im Unterricht mit Nachhaltigkeit und Klimawandel.