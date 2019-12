Ilmenau. Der Vorstand des Tierschutzvereins Ilmenau und Umgebung bittet darum, auf Tiere als Weihnachtsgeschenk zu verzichten. „Meist kommt nach Weihnachten das böse Erwachen“, wenn es darum gehe, die mit dem Tier verbundenen täglichen Aufgaben zu erfüllen, gibt Regina Urbatschek zu Bedenken. Meist landen viele der verschenkten Lebewesen dann im Tierheim Ilmenau, sagt die ehemalige langjährige Leitern aus Erfahrung.

Viel sinnvoller sei es hingegen, Fachliteratur oder Zubehör unter der Weihnachtsbaum zu legen, um sich in aller Ruhe auf den neuen Mitbewohner vorzubereiten, rät Urbatschek.

Aus diesem Grund behält das Tierheim auch seinen Vermittlungsstopp über die Weihnachtszeit bei. Ab 16. Dezember werden keine Katzen und Hunde aus der Station mehr an neue Besitzer vergeben, kündigt Regina Urbatschek an.

Im Tierheim selbst sind derzeit 14 Hunde und 27 Katzen. Eine der vorerst letzten Vermittlungen für dieses Jahr fand am vergangenen Wochenende statt, als der Tierschutzverein zu seiner Adventsfeier einlud. Nicht nur der Weihnachtsmann, sondern auch Anja Fischer von der Ilmenauer Waldmeisterapotheke brachte ein Geschenk mit, über das sich die Mitarbeiter sehr freuten: 400 Euro wurden als Spende überreicht.

Anlass war die in der Apotheke ausgestellte Schnecke „Charlotte“, die von Mädchen und Jungen des AWO-Kindergartens „Käthe Kollwitz“ gestaltet wurde. Damit sie sich nicht so allein fühlt, ermunterte Anja Fischer Eltern und Kinder, eigene Schnecken in der Apotheke abzugeben – aber bitte keine lebenden, betonte sie. Fast 400 Exemplare kamen so zusammen, die die Geschäftsinhaberin mit jeweils einem Euro vergütete und am Sonnabend in Summe dem Tierheim überreichte.