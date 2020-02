Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

666 Euro spendet Heydaer Karnevalsverein für Australien

Heyda. Der Heydaer Karnevalsverein 1. HCV hatte bei seinen vier Büttenabenden mit 646 Besuchern zum Thema „Heyda Down Under“ sowie seinem Rentner- und Kinderfasching eine Spendenbüchse aufgestellt. Man wollte sich angesichts der Busch- und Waldbrände in Australien nicht nur humoristisch zum Land äußern. Es kamen je 333 Euro für das Rote Kreuz und die Umweltorganisation WWF in Australien zusammen. Man werde das Geld aber nicht persönlich im Land der Koalas und Kängurus abgeben, da hätte die Klimaaktivistin etwas dagegen, fügten die Narren an.