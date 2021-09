7-Jähriger bei Zusammenstoß im Ilm-Kreis schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Zusammenstoß im Ilm-Kreis wurde ein 7-Jähriger schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Großbreitenbach. Der 7-Jährige war mit seinem Fahrrad im Ilm-Kreis unterwegs, als er mit einem Fahrzeug zusammenstieß und sich dabei schwer verletzte.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Donnerstagnachmittag in Großbreitenbach im Ilm-Kreis gekommen.

Ein 38 Jahre alter Autofahrer stieß mit einem 7-Jährigen auf seinem Fahrrad in der Schwarzburger Straße zusammen. Der Junge verletzte sich durch die Kollision schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Angaben der Polizei bestand keine Lebensgefahr . Am Fahrzeug und am Fahrrad entstanden Schäden in Höhe von rund 4.500 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

