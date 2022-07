80-Jähriger aus Ilmenau wird vermisst

Ilmenau. Seit Donnerstag wird ein 80-Jähriger aus Ilmenau vermisst. Da der Mann wichtige Medikamente benötigt, bittet die Polizei um Mithilfe.

Am Donnerstag (7. Juli 2022) verließ der Vermisste Klaus Dieter Wagner gegen 9 Uhr nach einem OP-Termin eine Augenarztpraxis in Unterpörlitz. Seitdem kehrte er aus unersichtlichen Gründen nicht in seine Wohnung in Ilmenau zurück.

Ob er die Praxis zu Fuß verließ oder von hier aus mit dem Bus weiterfuhr, ist derzeit noch unbekannt. Der Vermisste muss wichtige Medikamente einnehmen. Die Polizei hat hier ein Foto von Klaus Dieter Wagner veröffentlicht.

Personenbeschreibung

ca. 170 cm groß

kräftige Gestalt (ca. 90kg)

Glatze (weiße kurze Haare an den Seiten)

grauer Vollbart

Kleidung unbekannt - er soll gerne eine Schildmütze tragen

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei führten trotz Spürhundes bislang nicht zum Erfolg. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau (Telefonnummer: 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0165750/2022 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.