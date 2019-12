Ilmenau. Am Grenzhammer in Ilmenau bewegt sich derzeit einiges. Es gibt einen neuen Eigentümer, eine neue Brücke entsteht.

Abriss der Industriebrache am Grenzhammer vorerst vom Tisch

Während die Brücke über die Schorte am Hüttengrund in Ilmenau neu gebaut wird, ist der Abriss der alten Flussspataufbereitungsanlage (im Hintergrund) vorerst vom Tisch. Ursprünglich sollte die Industriebrache zum Jahresende 2018 abgerissen werden, teilte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Eigentümerin mit. Zwischenzeitlich konnte das Objekt kurz vor dem Abriss an eine Privatperson verkauft werden, hieß es auf Anfrage. Der Käufer wollte sich bislang nicht zu seinen Plänen äußern.