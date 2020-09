Am Großen Teich die Seele baumeln lassen

Das Naturschutzgebiet Ilmenauer Teiche bietet auch in dieser Jahreszeit Entspannung pur. Ob man am Großen Teich wie hier die Schwäne beobachtet, gegenüber die Kinder auf dem Spielplatz herumtollen lässt oder dem wasserlosen Brandenburger Teich weiter beim Zuwachsen zuguckt. Der Biergarten vom Haus am See mit Bootsverleih hat am Montag und Dienstag Ruhetag, das Restaurant ist noch geschlossen, es gibt aber auch noch den Tierpark und das Schülerfreizeitzentrum ganz in der Nähe zum Erkunden.