Am Ilmenau-Kolleg fehlt ein kompletter Jahrgang

Für Unruhe sorgte die Nachricht, dass am Ilmenau-Kolleg ein ganzer Jahrgang ausgefallen ist. Weil sich nicht genügend Bewerber fanden, gibt es in diesem Schuljahr die sogenannte Einführungsphase nicht. Waren es in den Vorjahren insgesamt um die 40 Kollegiaten, sind es aktuell nur 24. Bewerber, die eigentlich nach Ilmenau wollten, mussten nach Weimar ausweichen. Nur am Thüringenkolleg kann wie am Ilmenau-Kolleg das Abitur im Freistaat in einer dreijährigen Vollzeitausbildung nachgeholt werden.

Besorgt zeigt sich auch Andreas Bühl. Der CDU-Landtagsabgeordnete sieht „die Entwicklung tatsächlich sehr kritisch“. In Juni hatte er zuletzt das Thema im Landtag thematisiert. „Keiner will laut sagen, was diese geringen Anmeldezahlen auf Dauer bedeuten“, so Bühl. Politiker aus dem Kreis müssten gemeinsam für das Kolleg in Ilmenau streiten, um zu verhindern, dass der Kolleg-Standort Weimar gewinnt. „Ich finde diese Schulform ist wichtig für den Bildungsstandort in Ilmenau, der von der Grundschule bis zur Hochschule alles bietet“, sagt Bühl weiter. Jungen Menschen weiterhin einen Quereinstieg zum Abitur zu ermöglichen und außerdem auch neue Konzepte wie Online-Abitur zu entwickeln, dazu brauche es das Kolleg in Ilmenau. „Es muss erhalten bleiben.“

In diesem Punkt ist sich Bühl mit Petra Enders (Linke) einig. „Ganz klar, der Ilm-Kreis steht zum Ilmenau-Kolleg“, so die Landrätin. Der Ilm-Kreis halte am Standort in Ilmenau fest und habe dazu auch schon Gespräche mit Staatssekretärin Gabi Ohler (Linke) aus dem Bildungsministerium vor Ort geführt. Dabei seien auch die Schulleitung und Vertreter der Kollegiaten zugegen gewesen. Enders sagt, dass auch das Ministerium hinter dem Standort in Ilmenau stehe.

Die geringeren Schülerzahlen hatten auch Auswirkungen auf die sieben Lehrkräfte. Sechs von ihnen wurden stundenweise an andere Schulen abgeordnet, heißt es aus dem Landratsamt. Daraus würden Nachteile für die Zusammenarbeit im Kollegium entstehen.

Für das nächste Schuljahr liegen derzeit drei Anmeldungen vor, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. Aufnahmeanträge können noch bis 28. März nächsten Jahres abgegeben werden. „Zur Auslastung noch freier Kapazitäten kann das Kolleg eigenverantwortlich Nachbewerbungen berücksichtigen“, heißt es weiter.