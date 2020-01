Angeklagte entgeht um Haaresbreite einem erneuten Gefängnisaufenthalt

Auf den ersten Blick scheint die Angelegenheit eindeutig zu sein: Weil eine 31-jährige Frau aus dem Ilm-Kreis unter offener Bewährung erneut beim Diebstahl erwischt wurde, hätte sie mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder ins Gefängnis gemusst. Doch der Fall ist komplizierter. Dazu trug auch bei, dass die Angeklagte bei der Verhandlung in dieser Woche den Mut hatte, ganz offen über ihre Probleme zu reden.

Plötzliches Verlangen nach Schnaps

Bei einem Einkauf in einem Arnstädter Supermarkt überkam sie beim Passieren des Spirituosenregals plötzlich das Verlangen nach Alkohol. Während sie alle anderen Waren zum Bezahlen auf das Band legte, steckte sie vermutlich aus Scham eine kleine Likörflasche im Wert von 2,89 Euro ein und wurde erwischt. Dieser Bagatelldiebstahl hätte der Frau mit ihrer Biografie streng genommen einen mehrmonatigen Gefängnisaufenthalt eingebracht.

Denn die Akte der 31-jährigen deutschen Staatsbürgerin ist kein unbeschriebenes Blatt. Kleine und große Diebstähle gingen auf ihr Konto, mal in Kombination mit Nötigung, dann wieder mit Hausfriedensbruch. Betrug, Urkundenfälschung und Leistungserschleichung, listete der vorsitzende Richter Jörg Türpitz zudem auf.

Gerade erst 20 Monate im Gefängnis

Dass die Frau immer wieder einschlägig in Erscheinung trat, war bei der Beurteilung des aktuellen Vergehens der Knackpunkt: Die Flasche Likör hatte sie zu einer Zeit eingesteckt, in der sie wegen vier vorangegangener Diebstahlverfahren unter Bewährung stand – nachdem sie bereits im Gefängnis gesessen hatte. Von den 30 Monaten Strafvollzug hatte sie 20 hinter sich, der Rest wurde unter Auflagen ausgesetzt. Ein gutes halbes Jahr später wurde die Angeklagte rückfällig.

„Was sollen wir denn noch mit Ihnen machen?“, waren sich sowohl Richter als auch Staatsanwaltschaft unschlüssig.

Ja, es gibt ein Suchtproblem

Unumwunden räumte die Frau auf Nachfrage ein, dass sie ein Alkoholproblem habe. Eine Ursache ist ihren Angaben zufolge auch ein unsteter Tagesablauf: Nachdem sie eine Zeit lang in ihrem Beruf arbeitete, gingen die Aufträge zurück und sie blieb wieder zuhause. Zurzeit bemüht sie sich um einen neuen Job, kann aber aus persönlichen Gründen den Aktionsradius um ihren Wohnsitz nicht erweitern und ist deswegen auf Arbeitsgelegenheiten in der Nähe angewiesen.

Damit vergeht ein Tag wie der andere, Frust kommt auf. Selbst die kleinste Banalität ärgere sie manchmal so sehr, dass sie schnell zur Flasche greift. „Ich brauche etwas zu tun. Nicht beschäftigt zu sein ist anstrengend für mich“, schilderte sie vor Gericht. Vielleicht bekomme sie auch zu wenig Druck von außen, schätzte sie ein, „es wird alles immer schön geredet“. Sie habe schon darüber nachgedacht, ob ihr eine Psychotherapie helfen könnte, bekannte die Angeklagte.

Hinter Gitter wegen weniger als 3 Euro?

Die entscheidende Frage für den Staatsanwalt: Rechtfertigt es ein Diebstahl im Wert von 2,89 Euro, jemanden hinter Gitter zu bringen? „Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie im Gefängnis nicht die Hilfe bekommen, die Sie brauchen“, meinte der Anklagevertreter. Er beantragte daher eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung und 60 Stunden gemeinnützige Arbeit.

Vorsitzender Jörg Türpitz reduzierte in seinem Urteil das Strafmaß auf drei Monate, orientierte sich ansonsten aber am Antrag der Staatsanwaltschaft. „Eigentlich sind Sie ein klassischer Wiederholungstäter“, sagte er zu der 31-Jährigen. Streng genommen könne er auch keine positive Sozialprognose ausmachen. Diesmal allerdings werde er sprichwörtlich Gnade vor Recht ergehen lassen, sagte Türpitz. „Eine weitere Chance wird es nicht geben“, fügte er hinzu.

Sollte die Frau in den nächsten zwei Jahren wieder einschlägig in Erscheinung treten, drohen ihr inklusive der ausgesetzten Gefängniszeit in Summe 13 Monate Haft. Die Angeklagte nahm das Urteil an.