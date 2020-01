Angeklagter vom Vorwurf des Autodiebstahls freigesprochen

Ilmenau. Eine plötzliche Wendung nahm eine Gerichtsverhandlung in dieser Woche in Ilmenau, bei der sich ein Mann wegen Autodiebstahls verantworten musste. Am Ende wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt.

Familienauto verschwunden

In einer Mainacht des Jahres 2018 verschwand plötzlich das bislang gemeinsam genutzte Familienauto vor der Wohnung einer 39-Jährigen. Sie lebte in Trennung von ihrem Ehemann – der nun wegen des gestohlenen Fahrzeugs in den Fokus der Ermittlungen rückte. Laut Anklage soll er das Auto mit einem Zweitschlüssel gestartet und weggefahren haben und das ohne Kenntnis seiner künftigen Ex-Frau.

Doch das bestritt der 44-Jährige und ließ seine Anwältin Einspruch gegen den ergangenen Strafbefehl einlegen. Zum einen sei es nicht so, dass der Wagen seiner Frau allein gehöre: Gekauft wurde das Fahrzeug gemeinsam, das Geld floss von seinem Konto an den Verkäufer, wenngleich die Frau aus Gründen der Versicherungseinstufung in den Papieren stand, schilderte der Angeklagte. Zum anderen habe er die Tat auch grundsätzlich gar nicht begangen.

Sprachnachricht stützt Aussage des Angeklagten

Dass er überhaupt in Verdacht geriet, könnte an einer Aussage gelegen haben, die er gegenüber einer Zeugin machte. Seine in Trennung lebende Frau werde schon noch sehen, wo sie das Auto wiederfindet, soll er sinngemäß gesagt haben. Wenngleich ihr das eher als im Frust daher gesagt erschien, fügte sie hinzu. Sie habe nicht das Gefühl gehabt, dass der Angeklagte die Andeutung in die Tat umsetzt, so die Zeugin.

Zu dieser Darstellung passt eine Sprachnachricht, die ihr der Mann wenige Tage später schickte. Da nämlich hatte er das gesuchte Auto im Straßenverkehr entdeckt, habe ihm aber arbeitsbedingt nicht folgen können. Wiedergefunden wurde das Fahrzeug schließlich auf dem Ilmenauer Campus, wo es die Polizei sicherstellte und kriminaltechnisch untersuchte.

Autoschlüssel für viele Personen zugänglich

Aufbewahrt wurden die Schlüssel für das Auto meistens in der Wohnung, berichtete der Angeklagte. Deshalb kommen außer ihm noch andere Personen in Frage, „denn die Leute sind dort ein- und ausgegangen“, versicherte der Mann.

Vom Vorsitzenden Jörg Türpitz befragt, äußerte die als Zeugin gehörte Ehefrau, dass sie keinen gesteigerten Wert darauf lege, ihren ehemaligen Partner bestraft zu sehen. Den Diebstahl des Autos habe sie aber schon deswegen bei der Polizei anzeigen müssten, weil sie im Fall eines Schadens zur Verantwortung gezogen worden wäre.

Ex-Frau verzichtet auf Strafantrag

Gleichwohl lag ihrer Meinung nach der Verdacht nahe, dass ihr der Mann eins habe auswischen wollen, räumte sie ein. Denn zwischendurch soll der Angeklagte im Streit auch schon mal die Kennzeichen von dem Wagen abgeschraubt haben – wenngleich er sie kurze Zeit später wieder anbrachte.

Weil sie aber keinen Strafantrag gegen den von ihr getrennt lebenden Ehemann stellte und nur generell den Diebstahl des Autos angezeigt hatte, trat ein sogenanntes Verfahrenshindernis ein, in dessen Folge das Verfahren gegen den 44-Jährigen eingestellt wird. Die Kosten gehen zulasten der Staatskasse.