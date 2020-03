Arnstadt: Händler kehren wieder auf den Marktplatz zurück

Es war ein Versuch, der nach hinten losging. Die Stadt Arnstadt wollte einen City-Markt etablieren, um mehr Leute in die Stadt zu locken und hatte dazu am Dienstag die Händler statt auf ihren angestammten Platz auf den Markt in die Innenstadt eingeladen. Da stand also der Gemüsehändler vor dem Gemüseladen, der Bäcker vor dem Bäcker und der Fleischer vor dem Fleischerfachgeschäft. „Wir hatten 50 Prozent Umsatzrückgang an diesem Tag“, sagte die Verkäuferin beim Bäcker. Beim Fleischer war es nicht weniger. Ellen Ullrich spricht davon, dass die Stadt den City-Markt auf Montag bis Freitag ausdehnen will. „Dann geben sie den fünf Geschäften hier in der Erfurter Straße den Rest“. Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) rudert zurück: Man habe versucht, einen Hotspot auf dem Markt zu vermeiden angesichts der Vorsichtsmaßnahmen in Corona-Zeiten. Dass sich die Händler mit ihren Sortimenten genau dorthin stellen, wo die Läden der gleichen Branche sind, sei so nicht beabsichtigt gewesen, sagte er auf Nachfrage unserer Zeitung. Man werde ab kommenden Dienstag die Zahl der Händler von 16 auf maximal 8 reduzieren und sie auf dem Marktplatz und unterhalb des Marktes verteilen, aber nicht mehr in der Fußgängerzone, kündigte er an. Man müsse aber auch bedenken, dass die Händler in diesen Zeiten auch überleben müssen.

Am Freitag waren zum Markttag die Händler wieder auf dem Marktplatz verstreut. Dort ein Fleischer, da ein Geflügelvertrieb und weiter hinten noch ein Blumenstand. Die Kundschaft wartete in gebührenden Abständen, so wie es die Schilder besagten. Geöffnet sind neben den Grundversorgern auch noch die Drogerien. In einer solchen in Arnstadt sitzen die Verkäuferinnen mit Mundschutz hinter der Kasse. Nicht zu übersehende Aufsteller weisen auf die Hygiene-Regeln hin. Und ja, es gab Klopapier! Eine Packung für jeden. Ein großer Einkaufsmarkt hat seinen Sitzbereich geschlossen, die Verkäuferinnen durch Plexiglasscheiben an der Kasse geschützt, Markierungen weisen die Kunden auf die Abstandshaltung hin. Mundschutz tragen die Mitarbeiterinnen nicht. Es werde nicht mehr so stark nach den Hamsterartikel zugegriffen, wie vor zwei Wochen, heißt es. Klopapier, Desinfektionsmittel und Brotbackmischung aber sind out, Mehl war aber gerade zu haben. Vor dem Markt würden auf dem Parkplatz die Parkscheiben noch kontrolliert. Auch Zeitungs- und Tabakläden dürfen noch öffnen. Einer davon hält wohl nur noch bis Ende April durch, sagt die Verkäuferin. Die Hälfte weniger an Kundschaft habe man seit den neuesten auferlegten Beschränkungen. Sie hat derzeit auch ihre zwei Nebenjobs verloren, im Hotel und als Reinigungskraft in einem Kindergarten. Wenn der Laden schließt, ist auch der dritte Job weg.

Aus Sicht unseres Lesers Benjamin Remdt gehen viele Supermarktbesucher noch zu sorglos mit der Situation um. So habe er erst in dieser Woche eine Mutter mit einem Säugling einkaufen gesehen. „Bei so einer Gefahrenlage kann ich das nicht verstehen“, sagte er. Auch fragt er sich, warum Supermarktmitarbeiter beim Einräumen zum Teil keine Handschuhe tragen, während sich das bei Kassierern und Kassiererinnen inzwischen durchgesetzt hat. Und dass an Fleisch- und Käsetheken in einigen Märkten immer noch frische Ware über Tresen geht, kann er nicht nachvollziehen. „So wird doch der Kreislauf nie durchbrochen“, findet er. Inzwischen gehen allerdings immer mehr Supermärkte dazu über, ihre Hygienevorsorge zu verschärfen. Im Eingangsbereich des Ilmenauer Mühltorcenters müssen sich seit Donnerstag alle Kunden die Hände desinfizieren, ein Mitarbeiter reinigt zudem die Griffe aller hineinkommenden Einkaufswagen immer wieder neu. Ähnlich wird das im Ilmenauer Baumarkt gehandhabt. Spender mit Desinfektionsmitteln und Handschuhe sind hingegen in den Eingängen anderer Märkte ausgelegt, zum Teil wachen Security-Mitarbeiter auf die Einhaltung. Wie sehr die Nerven aber bei manchen blank liegen, zeigt ein kleiner Zwischenfall aus einem Supermarkt in dieser Woche. Weil er von der Verkäuferin auf die Abstandslinien auf dem Boden hingewiesen wurde, harschte der Besucher die Mitarbeiterin derart an, dass sich ein verbales Scharmützel entwickelte.