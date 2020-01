Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch 2021 gibt es ein Silvesterkonzert in Ilmenau

Ilmenau. Auch im kommenden Jahr soll es in Ilmenau wieder ein Neujahrskonzert geben. Das kündigte Dagmar Zwikirsch von der Stadtverwaltung an. Wegen der Sanierung der Festhalle werde die Veranstaltung dann aber im Bereich des Parkcafés stattfinden. In dem kleinen Saal im Vergleich zum Haupthaus können immer noch 200 Besucher empfangen werden, fügte sie auf Nachfrage von Stadtratsmitglied Volker Hampe (Freie Wähler) hinzu. Ob es in diesem Jahr aber wieder eine Veranstaltung am Silvesterabend geben kann, werde noch in der Verwaltung geprüft.

Die beiden jüngsten Veranstaltungen am letzten und ersten Tag des Jahres in der Festhalle waren nach Einschätzung von Dagmar Zwikirsch sehr gut besucht. 450 Gäste wurden zum Silvesterkabarett begrüßt, 650 waren es beim Neujahrskonzert.