Möhrenbach. Möhrenbach erhält einen Anbau. In Ilmenau ist der Neubau einer Einrichtung geplant.

Ausreichend Kindergartenplätze im Raum Gehren

Nachdem der Anbau des Möhrenbacher Kindergartens außen fast fertig ist, geht der Innenausbau weiter. In das Bauvorhaben fließen insgesamt 1,3 Millionen Euro. 65 Prozent davon erhält die Stadt Ilmenau als Förderung. Durch den Anbau steigen die Kapazitäten von derzeit 40 auf 75 Kindergartenplätze - acht davon für Mädchen und Jungen im Kleinstkindalter. Kapazitätsprobleme werde es daher im Raum Gehren nicht geben, auch wenn der Kindergartenneubau in Gehren nach 2021 noch nicht fertig ist, hieß es aus der Stadtverwaltung. Zudem sei auch in Ilmenau auf dem Gelände der Fischerhütte der Neubau eines Kindergartens geplant.