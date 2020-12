Bauausschuss legt Sanierung der Pfaffenteiche auf Halde

Der Bauausschuss des Kreistages hat in seiner Sitzung am Montag im Schülerfreizeitzentrum den Grundsatzbeschluss zur Sanierung der Pfaffenteiche in Ilmenau-Roda nicht zugestimmt und stattdessen in die Fachausschüsse verwiesen. Vorsitzender Benno Kaufhold (CDU) vermisste bei der Landrätin angeforderte Informationen zu Alternativvarianten, man habe nur die Maximalvariante vorliegen, kritisierte er. Darauf von unserer Zeitung angesprochen, sagte Landrätin Petra Enders (Linke), dass der Bauausschuss ein Papier in seiner Sitzung hatte, auf dem alle drei Varianten mit Kostenangaben beschrieben waren. Zudem hätte der Ausschuss auch einen Änderungsantrag stellen können, was Kaufhold in der Sitzung verneinte, man habe nur Empfehlungen an den Kreistag abzugeben.

Von den Stauanlagen des großen und kleinen Pfaffenteiches, die in Besitz des Kreises sind, gehe eine erhebliche Gefahr für die unterliegenden Grundstücke und für einen Bahndamm aus, hieß es in der Begründung für den Grundsatzbeschluss, der auf einer Machbarkeitsstudie von 2018 fußt. Als Gefahrenabwehr wurde der große Pfaffenteich bereits 2018 entleert und 2020 ein Grundablass eingebaut. Für diese Maßnahmen und die Machbarkeitsstudie wurden bereits 350.000 Euro ausgegeben. Für die Sanierung des kleinen Pfaffenteiches schätzt man die Kosten auf 600.000 Euro, für den großen Pfaffenteich auf 1,2 Millionen Euro. Mit Planungsleistungen will der Kreis laut Grundsatzbeschluss insgesamt 2,15 Millionen Euro in die Baumaßnahmen investieren. Ilmenau beteilige sich zusätzlich mit 300.000 Euro für den Wegebau. Komme es aber nicht zum Grundsatzbeschluss im Kreistag, werde das Geld nicht im Haushalt eingestellt und die Teiche zurückgebaut und revitalisiert. „Entweder Ja oder Nein“, sagte Enders. Laut Grundsatzbeschluss soll der große Pfaffenteich als Absperrbauwerk mit jetziger Dammhöhe erhalten werden, um als Hochwasserschutz zu dienen. Der kleine Pfaffenteich soll ebenfalls als Stauanlage erhalten bleiben. Kritik gab es vom Bauausschuss-Vorsitzenden auch bei den Grundsatzbeschlüssen für Schulanbauten, wie sie laut Landrätin für Ichtershausen, Stadtilm, Arnstadt und Ilmenau dringend nötig seien. Dabei geht es um Turnhallen oder Mehrzweckgebäude für Schulspeisung und Aula. Kaufhold vermisste hier eine aktuelle Schulnetzplanung, um sich auf Daten für Schülerzahlen und Raumkapazitäten stützen zu können. Diese seien in den Beschlussunterlagen ersichtlich, sagte die Landrätin, und würden auf der Schulnetzplanung basieren, die im Januar in den Kreistag eingebracht wird. Dennoch gab der Bauausschuss mehrheitlich die Empfehlung zu den Schulerweiterungsbauten.