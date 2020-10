Das Haus in der Ortsmitte in der Nähe des Dorfteiches ist unbewohnbar.

Bechstedt-Wagd. Bei einem Wohnhausbrand in Bechstedt-Wagd gab es vier zum Teil Schwerverletzte, darunter drei Kinder. War eine Verpuffung die Ursache für den Brand?

Brand in Bechstedt-Wagd: Vier Verletzte, darunter drei Kinder

Am Dienstagvormittag kam es zu einem folgenschweren Wohnhausbrand in Bechstedt-Wagd (Am Wachsenburg) im Ilm-Kreis. Laut Polizeiangaben wurden dabei drei Kinder und ein Erwachsener zum Teil schwer verletzt.

Im Einsatz waren zwei Rettungshubschrauber, die Verletzten wurden in das Helios-Klinikum nach Erfurt gebracht. Beim Eintreffen der ersten von neun Feuerwehren stand das Haus bereits im Vollbrand, die Alarmierung war um 10.47 Uhr. Anwohner haben laut Polizei eine Verpuffung bemerkt.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Das Haus in der Ortsmitte in der Nähe des Dorfteiches ist unbewohnbar, dort waren sieben Personen mit Wohnsitz gemeldet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Gotha ermittelt zur Brandursache. Während der Zeit der Löscharbeiten kommt es in der Ortslage zu Verkehrsbehinderungen.

