Beleidigte Leberwurst

So so, da geht also einer Silvester ins Kabarett und verklagt danach die Kabarettistin auf Schadenersatz, wie es am Dienstag im Gerichtsbericht in unserer Zeitung zu lesen war. Sie soll Fettsack zu ihm gesagt haben, von oben herab. Also, das ist schon ein starkes Stück, aber eh, damit sollte man rechnen bei bestimmten Unterhaltungs-Programmen. Als ich Kurt Krömer in Erfurt beiwohnte, hätte die ganze erste Reihe anschließend Klage einreichen können wegen Ehrverletzung. Der Komiker hat sich nämlich gleich zu Beginn seines Programms darüber mokiert, wie hässlich sein Publikum doch sei. Ein ganz Mutiger hatte sich auf Krömers Neugier hin, wer die längste Anfahrt hatte, freiwillig gemeldet. Der Kurt hat sich darüber lustig gemacht, dass er aus Bad Klosterlausnitz nach Erfurt kam, wohl mit Zwischenübernachtung, hä? Dann hat er das arme Menschlein auch noch auf die Bühne geholt. Krömer wollte sich auf seine Art herzlich bedanken bei ihm und hat ihm vor aller Augen das Gesicht abgeschleckt. Wenn das nicht eine Klage auf Menschenrechtsverletzung nach sich gezogen hat. Doch Krömer nimmt sich ja auch selbst auf die Schippe. Holt am Schluss sein Gebiss raus und tunkt es in das Wasserglas. Er fand, dass die Nummer jeden Abend aufs Neue zieht, und eigentlich brauche er das Gebiss gar nicht mehr. Aber man kann damit so schön die Leute im Publikum schocken. Oder zum Anwalt treiben.