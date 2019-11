Ilmenau. Klaus Leuner hat als sachkundiger Bürger im Ilmenauer Kultur- und Sportausschuss angeregt, die Bergbautradition der Region auch unter dem Aspekt der Eingemeindungen zu betrachten. Am Rand der Diskussion über den Bau eines Kunstrads, mit dem die Bergbaugeschichte von Ilmenau gewürdigt werden soll, verwies er auf den Untertagebetrieb in der Flussspatgrube bei Gehren. Auch der Bergbau rund um Manebach sei vor Ort hervorragend aufgearbeitet, strahle überregional aber kaum aus. Eine Ausnahme bilden nach Einschätzung Leuners die Funde im Zusammenhang mit dem Manebacher Bergbau: So wurde hier der größte Saurier im Rotliegend des Thüringer Waldes nachgewiesen, dessen Skelettteile in Schleusingen ausgestellt werden.