Bergleute sollen Langewiesener Rathaus beziehen

Ilmenau. Die Interessengemeinschaft zur Bewahrung alter Bergmannstraditionen in Ilmenau und Umgebung sucht nach einer neuen Bleibe. Wie Klaus Leuner als sachkundiger Bürger im Ausschuss für Kultur und Sport mitteilte, sei nach den gastronomischen Veränderungen im Schortetal kein Platz mehr für die Gemeinschaft. Leuner schlug eine gemeinsame Lösung in Form eines Dachverbands vor, unter dem sich auch andere Vereine versammeln, die sich mit der industriellen Geschichte Ilmenaus beschäftigen. Als Sitz empfahl der ehemalige Vorsitzende des Kultur- und Sportausschusses die Fischerhütte – sofern die Universität dafür grünes Licht gibt. „Da müssen wir uns auch als Ausschussmitglieder darum kümmern. Sonst bricht uns möglicherweise etwas weg“, sagte Klaus Leuner.

Doch weil die Stadt nicht in Besitz des ehemaligen Glaswerks Fischerhütte ist, seien in der Stadtverwaltung zunächst kommunale Gebäude auf ihre Tauglichkeit als Vereinssitz geprüft worden. Dem Wunsch der Interessengemeinschaft nach der Bergmannskapelle habe man aber nicht entsprechen können, sagte Bürgermeisterin Beate Misch (CDU). „Das ist ja eher ein zugiger Bretterschuppen – im Sommer schön, aber im Winter kalt“, schätzte sie ein. Man sei sich mit Vertretern der Interessengemeinschaft schnell einig geworden, dass das Rathaus in Langewiesen in Frage kommt. „Dort haben wir eine Menge Räume frei“, sagte die Bürgermeisterin. Zudem sei dadurch auch die Nähe zu den ehemaligen Bergwerken gegeben.

Währenddessen wird es wohl Veränderungen beim Betrieb des Schaubergwerks „Volle Rose“ in Langewiesen geben. Wie der Leiter des Kultur- und Sozialamts Nico Debertshäuser mitteilte, gehe der langjährige Mitarbeiter Gert Kühn im Sommer in den Ruhestand. „Im Moment schauen wir uns den Betrieb aus verschiedenen Perspektiven an“, sagte der Amtsleiter zur Frage, ob die Stelle wieder so besetzt wird wie bislang. „Möglicherweise kommen wir auch zu anderen Ansätzen“, deutete Debertshäuser an. Grundsätzlich gehe es darum, „wie das Bergwerk langfristig am erfolgreichsten betrieben werden kann“.