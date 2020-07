Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bergsteiger zeigt Fotos in Ilmenau

Seit dieser Woche stellt Frank Gaßmann seine Fotos in den Ilm-Kreis-Kliniken am Standort Ilmenau aus. Der begeisterte Bergsteiger war schon an vielen Felswänden auf der ganzen Welt unterwegs. Auf den 20 Bildern finden sich Impressionen etwa aus Thüringen oder dem Iran. Frank Gaßmann, der auch im Ilmenauer Alpenverein aktiv ist und sich seit mehr als 15 Jahren um die Kletterwand an der Technischen Universität kümmert, will auch die Leidenschaft für diesen Sport zeigen. Das Klettern sei eine ganzheitliche Sache, die Koordination, Kraft und Konzentration verlangt. Die Fotografien hängen auf der Station für Suchtmedizin. Das Gespräch mit den Patienten darüber könne zu einem Teil der Behandlung werden, sagte Chefarzt Joachim Pausch.