Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Berufsberatung, besonders für Regelschüler

In Vorbereitung auf das neue Lehr- und Ausbildungsjahr führt das Staatliche Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau am Samstag, dem 29. Februar in Ilmenau Am Ehrenberg von 9 bis 12 Uhr einen Tag der offenen Tür vor allem für die Regelschüler der 8. bis 10. Klassen mit ihren Eltern durch. Sie können sich in den Fachkabinetten, Unterrichtsräumen und Werkstätten umsehen. Lehrer stehen für eine Beratung zur Verfügung. Schüler aus verschiedenen Schulformen und Ausbildungsrichtungen berichten über ihre Erfahrungen. Am Standort Ilmenau können die Allgemeine Hochschulreife im beruflichen Gymnasium in den Fachrichtungen Wirtschaft und Technik sowie die Fachhochschulreife in den Fachrichtungen Wirtschaft/Verwaltung und Gesundheit/Soziales erworben werden. Auch der Haupt- und der Realschulabschluss können nachgeholt werden. Vorgestellt werden auch die Berufsschulunterrichte in kaufmännischen-, Elektro und Glasberufen, bei Mechatroniker, Produktionstechnologe und Forstwirt. Unternehmen und Institutionen präsentieren freie Ausbildungs- und Studienplätze. Außerdem findet der Tag des Glasapparatebauers statt. Fachleute aus Theorie und Praxis informieren über die Inhalte dieses hochqualifizierten Handwerksberufes.