In Ilmenau ist ein Radfahrer umgefallen, weil er derart betrunken war. Er schaffte es nicht alleine aufzustehen.

Betrunkener Ilmenauer Radfahrer fällt um und bleibt liegen

Die Polizei Ilmenau wurde am Mittwochabend gerufen, weil ein Radfahrer fast regungslos unter einem Balkon in einem Wohnviertel in Ilmenau aufgefunden wurde.

Bei Eintreffen lag der Mann, noch auf seinem Fahrrad sitzend, auf dem Boden. Er war vermutlich beim Fahren umgefallen und derart stark alkoholisiert, dass ein Atemalkoholtest unmöglich war.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der 59-Jährige zur medizinischen Behandlung und Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

