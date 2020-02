Ilm-Kreis. Am 7. März gibt die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau Einblicke in ein uraltes Handwerk.

Bier brauen auf der Elgersburg

Ein Bier-Braukurs der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau findet am Samstag, 7. März, in Elgersburg auf dem Schloss Elgersburg von 10 bis 16 Uhr statt.

Wie riechen Hopfen und Malz? Wie kommen Farbe und Geschmack zustande? Bier ermöglicht eine große Vielzahl an Geschmacksrichtungen. In der Brauwerkstadt werde Wissenswertes rund um die Geschichte des Bieres, das Brauhandwerk und die verschiedenen Stile des Bieres vermittelt, besagt eine Ankündigung. Eine Einführung in die Rohstoffkunde sowie eine Verkostung runden den Kurs laut Volkshochschule ab. Die Kosten betragen 28 und ermäßigt 14 Euro.