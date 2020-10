Bouleplatz mit Wetterschutzhütte für Langewiesen

Der Partnerschaftsring Langewiesen hat am Donnerstag eine neue Wetterschutzhütte auf dem Bouleplatz im Felsenkellerpark von Langewiesen eingeweiht. Unterstützung erhielt der Verein durch die Regionale Aktionsgruppe Gotha-Ilm-Kreis-Erfurt und Fördermittel der Europäischen Union. Vereinsvorsitzender Matthias Eger erklärte, dass sich der Partnerschaftsring um die Beziehungen zu den Partnerstädten von Langewiesen kümmert. Von den französischen Freunden haben sie sich für das Boulespiel begeistern lassen und 2010 einen Bouleplatz angelegt. Dieser wird nun durch ein Wetterschutzdach aufgewertet. Der Verein beantragte bei der RAG Gotha-Ilm-Kreis-Erfurt ein Kleinprojekt für 5.000 Euro. Das besondere an einem Kleinprojekt ist, dass die Vereinsmitglieder auch Eigenleistungen erbringen dürfen und der Verein 75 Prozent Förderung erhält, teilte die Thüringer Landgesellschaft mit. Der Partnerschaftsring hat 3.749,51 Euro Förderung vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum bekommen. Damit wurde das Material gekauft und in über 500 Stunden Eigenleistung haben die Vereinsmitglieder den Unterstand errichtet – pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum des Platzes. „Ich freue mich, dass wir so viele aktive Mitglieder haben, die sich mit ihren unterschiedlichen Kenntnissen eingebracht haben“, sagte der Vereinsvorsitzende. Rainer Zobel, Vorsitzender der RAG Gotha-Ilm-Kreis-Erfurt, überreichte dem Verein anschließend die Förderplakette. Er rief dazu auf, sich am neuen Projektaufruf der RAG zu beteiligen. Dieser läuft noch bis zum 31. Oktober. Wer eine Idee zur Entwicklung des ländlichen Raumes hat, kann mit dem LEADER-Management Kontakt aufnehmen unter kontakt@rag-gothailm-kreis-erfurt.de oder Telefon: 0361/ 4413 216. In Thüringen gibt es 15 LEADER-Regionen und Regionale Aktionsgruppen, die über die Verwendung der Fördermittel entscheiden.