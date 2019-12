Brücke über die Wohlrose in Gehren ist wieder frei

Nicht zufrieden zeigte sich Ortsteilbürgermeisterin Sabine Krannich (Linke) über die Informationspolitik der Ilmenauer Stadtverwaltung. Zur Ortsteilratssitzung am Donnerstag, die in einer Gaststätte stattfand, samt Nebengeräuschen von Radio, Kaffeemaschine und Tellergeklapper, sagte sie, dass sie über die Freigabe der Brücke über die Wohlrose mehr nebenbei informiert worden ist. Sie hätte sich stattdessen eine offizielle Freigabe gewünscht. Seit 29. November ist die Brücke nach Fertigstellung für den Verkehr wieder freigegeben, obwohl das Bauamt der Stadt zugeben musste, dass die Beschilderung noch nicht gestimmt hatte. Eine Ortsteilrätin monierte Stolperkanten an der Seite, keinen aufgebrachten Mittelstreifen und dass der Schotter auf das Laub aufgebracht worden sei. Die Ortsteilbürgermeisterin verwies auf das Bauamt, das sei eine Fachabteilung.

Auch über den Stand eines Konzeptes für die weitere Nutzung des Rathauses in Gehren fühlt sich die Ortsteilbürgermeisterin zu wenig von der Stadtverwaltung in Kenntnis gesetzt. „Ich weiß weniger, als manche Bürger“, stellte sie fest, „und stehe da wie ein Depp“. Vereine sollen jetzt signalisieren, ob sie Bedarf an Räumlichkeiten im Rathaus haben. Gelobt wurde der Weihnachtsmarkt in Gehren wegen seiner Atmosphäre. Auch hätten die Standbetreiber im Stadthaussaal guten Umsatz gemacht. Die Band auf der Bühne konnte erst später zu spielen beginnen, da Heizstrahler fehlten, um die Instrumente zu erwärmen, wurde in der Sitzung informiert.

Für den März plant der Ortsteilrat eine Veranstaltung mit Gewerbetreibenden und Vereinen, um sich über Probleme und Wünsche in Rahmen einer Feierlichkeit mit Programm auszutauschen. Man geht davon aus, dass es 35 Vereine und 50 Gewerbetreibende in Gehren gibt, darunter auch viele Ein-Mann-Unternehmungen. In Zweifel gezogen wurden Äußerungen von Bürgermeisterin Beate Misch (CDU), dass eine geplante Ampelanlage am Stadteingang den Rückstau an der Rathaus-Kreuzung entschärfen würde. Man wolle dort außerdem nur eine Bedarfsampel für Fußgänger haben, um auch einen sicheren Schulweg für die Kinder zu bekommen.