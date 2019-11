Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgerfest auf dem Marktplatz

Obwohl laut Stadtverwaltung die Protokollantin der Ortsteilratssitzungen aus den Reihen des Ortsteilrates kommen muss, will Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner (SPD) nicht auf die Amtierende verzichten. Sie bekommt je Sitzung eine Aufwandsentschädigung von 30 Euro für ihre ehrenamtliche Arbeit.

Informiert hat Wagner in der jüngsten Sitzung auch darüber, dass es am 9. Dezember auf dem Marktplatz ein Bürgerfest geben soll. Es schließt sich an die letzte Ortsteilratssitzung des Jahres 2019 an. Eingeladen sind alle Bürger, es gibt Bratwurst und Glühwein gratis. Dafür plant der Ilmenauer Ortsteil 1000 Euro aus seinem Budget ein. Man wolle mit den Bürgern, Vereinen und Gewerbetreibenden ins Gespräch kommen.