Celina aus Plaue ist Gewinnerin des Vorlesewettbewerbs

Ilm-Kreis. Celina Grimm aus Plaue ist Gewinnerin des diesjährigen Vorlesewettbewerbs im Ilm-Kreis. Die Schülerin vom Melissantes-Gymnasium Arnstadt überzeugte die Jury mit ihrem klaren und ausdrucksstarken Vortrag eines Kapitels aus dem Buch „Dream – Frei und ungezähmt“ von Sarah Lark. Celina wird den Landkreis nun beim Bezirkswettbewerb vertreten.

Der Regionalentscheid wurde am Mittwoch in der Ilmenauer Stadtbibliothek ausgetragen. 11 Schüler lasen abwechselnd einen selbstausgewählten Text aus einem von den Organisatoren ausgewählten Buch. Zu der dreiköpfigen Jury gehörten Ilmenaus Bürgermeisterin Beate Misch (CDU), Nico Debertshäuser als Leiter des Kultur- und Sozialamts sowie Dagmar Zwikirsch, die Leiterin der Stadtbibliothek.

Auch wenn die Entscheidung wegen des überzeugenden Auftritts von Celina Grimm schnell gefallen sei, haben alle Teilnehmer tolle Beiträge abgeliefert, sagte Beate Misch. Kein Wunder – denn die elf Mädchen und Jungen waren die Besten ihrer Schule. Für Ilmenaus Bürgermeisterin ist Lesen „eines der schönsten Hobbys“, zumal bei dem Nieselregen der vergangenen Tage.

An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 7000 Schüler der sechsten Klassen. Mit rund 600.000 Teilnehmern jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb einer der ältesten und größten Schülerwettbewerb Deutschlands. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Ziele des Vorlesewettbewerbs sei es, „die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen, Freude am Lesen zu wecken sowie die Lesekompetenz von Kindern zu stärken“, erklären die Veranstalter. Der Wettbewerb wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde, einen Gutschein und einen Buchpreis. Celina Grimm bekam als Siegerin von Dagmar Zwikirsch eine plüschige Leseratte überreicht. Die Bezirksentscheide finden zwischen März und April statt. Danach folgen im Mai der Landesentscheid und im Juni das Finale. Zweimal kamen Bundessieger bereits aus Thüringen, und zwar aus Jena und Gera.