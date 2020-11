Corona-Hilfen für Parkanlagen verwenden

Mit dem neuen und jüngeren Kämmerer gibt es für 2021 ein Novum. Erstmals wird der Ilmenauer Haushalt nicht mehr in gedruckter Form vorliegen, sondern nur noch digital abrufbar sein. Dass es bei der Handhabung und beim Verständnis für die Stadträte und berufenen Bürger noch ein paar Schwachstellen auszumerzen gilt, gab Tommy Melchior in der Sitzung vom Umwelt-, Wirtschafts- und Verkehrsauausschuss am Montag zu. Dieser befasste sich mit den Haushaltsstellen, die in seine Verantwortung fallen. Vorsitzender Matthias Wetzel (CDU) ging dabei die Hunderte Seiten im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt durch und stellte meistens fest, dass sich im Haushaltsentwurf für 2021 keine Veränderungen zum Vorjahr bei den Ausgaben ergeben hätten. Das betrifft im Verwaltungshaushalt unter anderem das Tierheim, den Natur- und Landschaftsschutz, Gemeindestraßen, Winterdienst, kommunalen Wald. Im Vermögenshaushalt werden die Erholungsorte aus der Corona-Hilfe mit Arbeiten an ihren Parkanlagen bedacht. So ist für Manebach eine Kurparkplanung vorgesehen, der Stützerbacher Kurpark soll möbliert werden, und es sind Tretbecken für Manebach und Stützerbach geplant. Frauenwald soll zunächst eine Planung für einen Waldwellnesspfad erhalten und der Zwergenpfad um Attraktionen ergänzt werden.

Sybille Streubel (Bürgerbündnis Grüne) erkundigte sich in der Diskussion danach, warum die Stadt Ilmenau „so lächerlich wenig für den Umweltschutz einstellt“. Im Haushaltsplan waren hierfür 21.000 Euro veranschlagt. Sie erfuhr von Sport- und Betriebsamtsleiter Lars Strelow und vom Kämmerer, dass es bei dieser Summe nur um ein sachbezogenes Projekt für die Naturschutzgebiete ginge. Andere Maßnahmen, die den Umweltschutz betreffen, würden so nicht dezidiert aufgeführt sein, da sie in anderen Projekten integriert sind, wie etwa bei dem Aufstellen von Bebauungsplänen, dem Einsatz neuer Lichttechnik, der Wiederaufforstung oder der Mahd von Wiesen.