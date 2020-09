Corona-Infektion bei Kindergartenkind im Ilm-Kreis

In einer Kita im Ilm-Kreis hat sich ein Kleinkind mit dem Coronavirus infiziert. (Symbolfoto)

Arnstadt. Im Ilm-Kreis hat sich ein Kindergartenkind mit dem Coronavirus infiziert. Das Mädchen, das bislang noch in einer geschlossenen Gruppe betreut worden war, hatte Symptome gezeigt.

Ein Abstrich habe dann den Verdacht bestätigt, wie das Landratsamt in Arnstadt am Donnerstag mitteilte. Der betroffene Kindergarten könne aufgrund seines Infektionsschutzkonzeptes weiter öffnen. Um welche Einrichtung es sich handelt, dazu wollte die Behörde keine Angaben machen. Die ermittelten Kontaktpersonen mussten in Quarantäne.

Mit der neuen Thüringer Verordnung wurden die festen Gruppen in Kindergärten aufgelöst, was vom Gesundheitsamt des Ilm-Kreises mit Bedenken gesehen werde, hieß es. Treten nun Infektionen in den Einrichtungen auf, müssten sie komplett geschlossen werden.

Laut der Thüringer Staatskanzlei gab es am Donnerstag acht Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden im Freistaat. Seit Beginn der Pandemie wurden 3652 Fälle übermittelt. Bislang starben 186 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Thüringen.