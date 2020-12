Das ehemalige Kino in Arnstadt ist weiter ein Schandfleck

Beim Fotografieren läuft eine alte Frau auf ihren Rollator gestützt vorbei. Das war mal ein schönes Kino, seufzt sie und schlurft bedächtig weiter. Wer hier jetzt im Dunkeln am „Merkur“ vorbeigeht, erschrickt: Lost Places steht für vergessene Orte, ist aber in diesem Fall gleichzusetzen mit Ruine.

Diese in der Bahnhofstraße 32 kennt auch der Arnstädter Bürgermeister Frank Spilling (parteilos). „Absolut unstrittig ist, dass das Gebäude in einem sehr bedauernswerten Zustand ist. Diesen würde die Stadt besser heute als morgen beheben lassen wollen. Zumal es sich an einer stark frequentierten Straße und in der Nähe des Eingangs zur Innenstadt und zum Schlosspark befindet“, sagte er auf Nachfrage unserer Zeitung. Leider liege das Objekt außerhalb des Sanierungsgebietes, so dass die Stadt nicht mit Fördermitteln unterstützen könne.

Es gab bereits für den Vorbesitzer eine Baugenehmigung zur Umnutzung zu Wohnzwecken, diese wurde nicht umgesetzt. Der damalige Geschäftsführer einer Baufirma in Erfurt hatte das Gebäude schon eingerüstet. Doch ganz vergessen ist es noch nicht. Die neue Eigentümerin zeigt einen fertigen Plan für den Bau von vier Vierraumwohnungen vor. Sie rechnet mit einer siebenstelligen Investitionssumme.

Doch in den nächsten zwei oder drei Jahren werde es nichts damit. Andere Projekte hätten Vorrang, außerdem würden ihr für dieses große Vorhaben die Baugewerke fehlen. Ihren Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen, zu oft werde sie schon auf das Kino angesprochen. Demnächst auch vom Bürgermeister? „Die Stadt Arnstadt plant den Eigentümer anzuschreiben, nach seinen Umsetzungsabsichten und eventuell möglichen Umsetzungshindernissen zu befragen und Unterstützung zuzusagen“, teilte er uns mit.

Das Kino von der Rückseite. Der Kinosaal ist abgerissen, das Gebäude vollständig entkernt worden. Foto: André Heß

Am 28. Oktober 1927 wurde das Kino als IMA-Lichtspiele der Öffentlichkeit übergeben. Wenig später an die Gesellschaft Merkur Weimar verkauft, hieß es dann Merkur-Lichtspiele. Am 19. März 1995 wurde das Kino von der Ufa geschlossen. Nach diesem Todesstoß folgte ein zweiter am 24. Februar 2010. Die Thüringer Allgemeine schrieb damals: „Die Rauchsäule bot ein Bild wie ein Wirbelsturm. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Das Großfeuer drohte auf das Wohnviertel überzugreifen - aber das konnte verhindert werden. Nur eine Wohnung wurde durch die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen.“

Das Schandfleck danach wollte die Stadt kurzzeitig hinter einer Werbewand verstecken. Die Arnstädter in der Kreisstadt müssen seit zehn Jahren mit dem Anblick einer Brandruine leben. Nachdem auch der Filmpalast die Wende nicht überlebte, haben sie wenigstens noch ab und an „Kino im Theater“. Auch Ilmenau hatte einst zwei Kinos, die Volkslichtspiele und die Lindenlichtspiele. Letztere in der Lindenstraße haben überlebt, wurden saniert und mit modernster Technik ausgestattet. Im Kreissüden gab es einst zwölf Kinos.

Die Merkur-Eigentümerin hat das Kino vollständig entkernt, den Kinosaal habe sie vor zwei Jahren abgerissen, die Logen waren da schon verbrannt. Sie hat am Gebäude Eierschalen-Curry für die Fassade vorgesehen, die Fenster sollen anthrazit werden. Sie werde nicht wie andere in Arnstadt einen Quadratmeterpreis von zehn Euro ansetzen, die Mieter sollen sich die Wohnung auch leisten können.

Klaus Reinhold beschreibt das Merkur in der Chronik Arnstadt: „Auf der Vorderfront war neben der großen Freitreppe, die in das Innere des Lichtspielhauses führte, nach Süden ein Laden, nach Norden ein Café vorgebaut. Schritt man die Freitreppe hoch, so kam man durch den Haupteingang in die Kassenhalle, an die sich ein geschmackvoll ausgestattetes Vestibül anschloß. Dort befanden sich die Zugänge nach dem Zuschauerraum und den Logen. Eine breite Treppe führte hinauf zu dem Vestibül für die Ränge.“