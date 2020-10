„Das Stadt- und Schlossmuseum Gehren ist kein Privatvergnügen“

Gehren. Der Heimatgeschichtsverein Gehren drängt auf eine Lösung für das Stadt- und Schlossmuseum. „Was wir brauchen, ist ein gleitender Übergang. Wir sollten jetzt die Zeit für den Umzug nutzen“, sagte Vorsitzende Luise Möller im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Gedanke, dass das in Jahrzehnten mit Herzblut zusammengetragene Inventar bis zur Umsetzung eines neuen Konzepts monatelang in Kartons schlummern sollte, ist für die Vereinsmitglieder eine unerträgliche Vorstellung.

Bislang ist ist das Stadt- und Schlossmuseum in einem Teil des ehemaligen Marstalls untergebracht, der für den Neubau eines Kindergartens abgerissen werden muss. Weil Verwaltungsräume im Rathaus der zuvor eigenständigen Stadt Gehren seit der Eingemeindung nach Ilmenau leer stehen, soll die museale Einrichtung dort einziehen. Auf viel Gegenliebe stößt nicht bei allen, denn das Museum wurde mit viel persönlichem Engagement aufgebaut. Da ist die original eingerichtete historische Küche mit ihrem per Hand und Schablone aufgebrachten Tapetenmuster. Und da ist der einem Schlosssaal nachempfundene Ausstellungsraum, der für sich genommen schon eine Leistung ist - mitten in einem Zweckbau aus den 70er Jahren.

Weichenstellung für Umzug schon 2018

Doch die Vereinsmitglieder gewöhnen sich langsam an den Gedanken des Umzugs, zumal der Stadtrat 2018 noch vor der Gebietsreform beschloss, das Objekt in private Hände zu geben, um um es zu einem Wohnangebot für Senioren umwandeln zu lassen. Ein neues Domizil wäre nach Einschätzung von Luise Möller schon damals nötig gewesen, auch wenn das Vorhaben nicht verwirklicht wurde und nun stattdessen ein Kindergarten kommen soll.

Der historische Teil des ehemaligen Marstalls aus dem Jahr 1913. Foto: Arne Martius

Allerdings kritisiert die Vorsitzende, dass noch nicht wirklich viel in die Wege geleitet wurde und das Museum allenfalls als Randnotiz angesehen wird. „Dabei handelt es sich um eine städtische Einrichtung, die lediglich von einem Verein betreut wird. Das ist kein Privatvergnügen“, betonte Möller. Denn im Museum wird vor allem die Geschichte des Fürstentums Schwarzburg – Sondershausen aus der Perspektive von Gehren dokumentiert, samt Schloss, das den passionierten adligen Jägern als Sommerresidenz diente und von dem nach einem Brand 1933 nur noch eine Ruine blieb. Andreas Gunske als der Mann, der für das Denkmal auf dem Langen Berg die lebensgroße Fürstenstatue als Ersatz für das eingeschmolzene Original formte, hat auch hier seine Handschrift hinterlassen. Er baute die Schlossanlage detailgetreu im Modell nach.

Auch die aktuell laufende Ausstellung von Leo Micklitz zum Bergbau rund um Gehren mit der Flussspatgrube im Schobsetal ist nach Einschätzung von Luise Möller derart profund, dass sie künftig dauerhaft im Museum zu sehen sein sollte. In Kathrin Kunze, der Leiterin des Ilmenauer Goethe-Stadt-Museums, haben die Gehrener jemanden gefunden, der die Neuausrichtung der Präsentation im Rathaus federführend wissenschaftlich gestaltet.

Appell an Wertschätzung der Gehrener Geschichte

An Engagement vor Ort fehlt es jedenfalls nicht. Helmut Wurmus, Heide Scheibe und Ursula Beyer stehen beispielhaft für das ehrenamtliche Wirken um die Gehrener Geschichte. Autor und Geschichtsforscher Uwe Risch setzt die vielbeachtete Publikationsreihe von Ursula Beyer fort, die im Jahr 2016 verstarb. „Das war ein schwerer Einschnitt. Ihr Erbe versuchen wir zu bewahren“, sagte Luise Möller.

Sie erhofft sich daher auch von den politisch Verantwortlichen in der nunmehr größer gewordenen Stadt Ilmenau ein ähnliches Verständnis gegenüber der historischen Bedeutung von Gehren. Denn für die zumeist älteren Mitgliedern des Heimatgeschichtsvereins wird der Umzug ins Rathaus kein leichter Schritt, schätzte die Vorsitzende ein.