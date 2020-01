Das Tal zwischen Manebach und Ilmenau gleicht einem See

In alten Zeitungen wie Die Henne und Ilmenauer Nachrichtenblatt recherchiert John Schmidt aus Ilmenau und findet Beiträge zu dem, was Interessantes vor 100 Jahren im Januar in der Region geschah.

Vorsicht vor Spionage

Ilmenau, 10. Januar 1920: Von Berlin aus ging einen thüringischen Industriellen von einem Japaner eine Anfrage wegen einer Lieferung zu. Einige Tage später erschien der Japaner zum Zwecke der Bestellung, die er noch nicht ausführen könne, weil ihm eine Vollmacht fehle. Gelegentlich dieses Besuches konnte festgestellt werden, dass dem Besucher in der Hauptsache zu tun war, die Fabrikeinrichtung zu sehen. Zum Glück konnte dies noch rechtzeitig verhindert werden. Es ist möglich, dass solche Besuche feindlicher Besteller, besonders der Japaner, häufiger gemacht werden, da eine größere Zahl Vertreter der japanischen Industrie nach Deutschland abgereist sein sollen.

Hochwasser

Ilmenau, 12. Januar 1920: Der Regen der letzten Tage hat im Tal der Ilm Hochwasser verursacht. Das Tal zwischen Manebach und Ilmenau gleicht einem großen See. Auch der Gabelbach brachte so viel Wasser, so dass es sich am Durchlass in der Scheffelstraße staute, die Wiesen- und Gartengrundstücke überschwemmte und seinen Weg durch Straßen suchte. Teile des Wehres an der Tannenbrücke wurden durch das Wasser abgerissen. Der Betrieb der Hammergrundmühle wurde stillgelegt. Das Wasser ist noch im Steigen begriffen.

Wintersportfest

Ilmenau, 12. Januar 1920: Der Wintersportverein beschloss in seiner gut besuchten Versammlung am letzten Freitag, sein Wintersportfest am Sonntag abzuhalten. Es sind Rodelrennen, Bobwettfahrten, ein Schneeschuhlanglauf über acht Kilometer und ein Schneeschuhsprungrennen am großen Sprunghügel vorgesehen. Die Preisverteilung findet abends im Lindentheater statt. Für die Austragung der Deutschen Rodelmeisterschaften wurde der 1. Februar in Aussicht genommen.

Landesamt vorgesehen

Arnstadt, 10. Januar 1920: Arnstadt soll Sitz eines Landesamtes für Arnstadt, Gehren und Ilmenau werden. In den beiden letzten Orten sollen Nebenstellen eingerichtet werden.

Aufschwung des Konsumes

Ilmenau, 14. Januar 1920: Aufschwung nimmt seit Verschmelzung des Ilmenauer Konsums mit dem Produktivverein Erfurt in unserer Stadt die genossenschaftliche Bewegung. So erzielt die hiesige Zentrale in ihren acht Verkaufsstellen (Ilmenau 4, Langewiesen, Oehrenstock, Frauenwald und Kammerberg) einen Umsatz von 240.000 Mark allein im Mont Dezember. Das ist ein Viertel des gesamten kommenden Jahresumsatzes.

Neue Bezeichnung

Ilmenau, 14. Januar 1920: In sämtlichen Güterwagen der Ilmenauer Eisenbahnstrecken werden die preußischen Wappenschilder entfernt oder mit Farbe überstrichen. Sämtliche Wagen erhalten die abgekürzte Bezeichnung Pr.St.E.V. (Preußische Staatseisenbahnverwaltung).

Einbruch

Arnstadt, 12. Januar 1920: Letzte Nacht wurden mehrere Personen von Schutzleuten überrascht, als sie in den Keller des Arnstädter Hofs eingebrochen waren und daraus Lebensmittel wie Wein usw. fortschleppen wollten. Die Einbrecher schossen auf die beiden Polizeibeamten und verwundeten beide und zwar den einen ziemlich schwer. Da die Beamten die Schüsse erwiderten, ergriffen die Diebe die Flucht, ließen aber ihre Beute zurück. Einer von beiden wurde später verhaftet. Man hofft auch seinen Komplizen zu ermitteln.

Wäschediebstahl

Oberpörlitz, 19. Januar 1920: Ein dreister Einbruch wurde im Gasthaus zur Eiche verübt. Aus dem Saal wurden dort aufgehängte Wäschestücke gestohlen. Wer über den Verbleib von Wäsche oder Angaben über die Täterschaft machen kann, wolle dies der Gendarmerie melden.

Überfall

Gossel, 17. Januar 1920: Abends auf der Landstraße wurde der Schuhmacher Alfred Lang von drei Burschen überfallen. Den Dieben fielen 1600 Mark, darunter Gold und Silber in die Hände.

Feuer zerstörte Fabrikgebäude

Neustadt am Rennsteig, 19. Januar 1920: Gestern Vormittag entstand durch eine Gasexplosion Feuer in der hiesigen Glasfabrik Wiegand und Bulle, durch welches das Fabrikgebäude eingeäschert wurde.

Verteuerung der Seife

Ilmenau, 20. Januar 1920: Das Seifensyndikat hat festgelegt, den Preis für Seife um 100 Prozent zu erhöhen. Seifenpulver wird um wenige Prozent verteuert.