Das Wetter bewegt die Massen nach Geraberg

Der Spruch „Es wird wärmer oder kälter, das hängt vom Wetter ab“ ist nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit. Der jetzige Nicht-Winter in hiesigen Breiten, Buschbrände, Sturzfluten und Sandstürme in Australien, das Schmelzen der Gletscher und die Dürre-Sommer sind hausgemacht, und zwar von den Menschen, der Klimawandel lasse sich nicht leugnen, sagen 95 Prozent der Wissenschaftler. Über Klima und Wetter und deren ungerechtes Vermengen im Alltag, sprach am Mittwoch die MDR-Wetteransagerin und studierte Meteorologin Michaela Koschak vor knapp 150 Besuchern im Generationentreff am Schwimmbad in Geraberg. Eingeladen hatte das Thermometermuseum in Geraberg.

Wetter bewegt die Massen, die Wetter-Fee aber auch. Fragt doch ein Mann, als er sie zum Pult schreiten sieht: „Wie hat sie denn heute ihre Haare?“ Koschak bekam bereits Szenenapplaus, als sie sich nur etwas zu trinken holen wollte. Sie sagt nicht nur das Wetter im Fernsehen vor einer für den Zuschauer unsichtbaren grünen Wand im Studio an, sie schreibt auch Bücher für Kinder über das Wetter und hat gerade einen Ratgeber für den Alltag in Sachen Klimaschutz herausgebracht. Einen Winter hierzulande sagte sie aber für diese Region auch für die nächsten Wochen nicht voraus. Dazu fehle Ostwind oder Nordwind. Wir leben derzeit in einem Hochdruckgebiet, es werden 7 bis 10 Grad Celsius. Das Warten auf Schnee dauert weiter an. Winter in Neustadt am Rennsteig im Januar 2013. Herbert Welsch ist mit der Schneefräse unterwegs. Foto: Ralf Ehrlich / Archiv „Wetter ist halt jeden Tag anders“, sagt die Referentin, dafür sorge die Chaostheorie in der Atmosphäre. So seien auch Gewitter höchstens eine halbe Stunde im Voraus genau zu platzieren, und wie zur Verteidigung ließ sie ihren Berufszweig hochleben: „Wir machen richtige Voraussagen, wir werden nur von Ihnen manchmal falsch interpretiert.“ Wasserdampf, Wolken, Wind, Temperatur in der Atmosphäre, aber auch Salzgehalt und Strömung im Ozean wirken sich auf das Wetter aus. Die Erde sei 4,6 Milliarden Jahre alt und seit 1880 bis heute habe es einen mittleren Temperaturanstieg um 1,5 Grad gegeben. Der nicht mehr von der Hand zu weisende Klimawandel hat natürliche Ursachen, wie Sonnenflecken, geringfügige Verlagerung der Erdachse, Vulkanausbrüche und Asteroideneinschläge. Der letzte große Einschlag habe vor 66 Millionen Jahren die Dinosaurier vernichtet, eine neue Kaltzeit sieht Koschak in 60.000 Jahren auf uns zukommen. Sie sprach vom Urklima im Sommer (25 Grad, 20 Prozent Luftfeuchte), bei der wir Deutsche uns am wohlsten fühlen. Dass es aber immer wärmer auf der Erde wird, habe auch mit dem langsamer sich bewegenden Jetstream und dem einschlafenden Golfstrom zu tun. Es entstehen so genannte eingefahrene Wetterlagen, das bedeutet über Wochen anhaltende Hochdruckgebiete im Sommer, aber auch Dauerregen und Unmengen von Schnee. Wo es eben hinkommt, wie man so schön sagt. Bei der unausweichlichen Energiewende müsse hauptsächlich auf Wind und Sonne gesetzt werden, um die Treibhausgase zu senken. 2019 seien weltweit 37 Milliarden Tonnen CO2 in der Atmosphäre gewesen, die Wirtschaft müsse kohlenstofffrei werden. Man könne aber auch seinen Teil dazu beitragen, indem man im Alltag Energie spare. Wie, das habe Koschak in ihrem Buch beschrieben.